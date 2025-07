Za mnoge je on pravi Poaro! Slavni glumac ima 79. godina, titulu viteza i suprugu koju je upoznao u Beogradskom teatru

Dejvid Sušej, cenjeni britanski glumac, rođen je pre 79. godina u Londonu. Photo by Mike Hewitt/Getty Images

Iako je u karijeri odigrao brojne uloge, kako pred kamerama tako i u pozorištu, proslavio se ulogom čuvenog detektiva Herkula Poaroa, u istoimenoj televizijskoj seriji.

Lik, nastao iz pera Agate Kristi, toliko je verno dočarao da je za mnoge on jedini pravi Poaro, uprkos tome što su taj lik glumili mnogi drugi glumci.

Za tu ulogu spremao se mesecima, čitajući belgijsku istoriju kako bi dobro razumeo zemlju iz koje potiče Poaro. Takođe, sam je osmislio specifičan francusko-belgijski naglasak, koji je postao njegov zaštitni znak.

Povodom rođendana kraljice Elizabete, Dejvid Sušej je 2002. godine dobio orden za doprinos drami, a pre tri godine i titulu viteza. Photo by Steve Parsons - WPA Pool / Getty Images

Ser Dejvid Sušej je od 1976. godine u braku sa Šilom Feris, sa kojom ima dvoje dece.

Zanimljiv je podatak da su se njih dvoje upoznali još 1972. godine, u Beogradskom teatru u Konvertiju, gde su oboje radili. Konverti je za vreme Drugog svetskog rata razrušen do temelja, da bi 17 godina kasnije grad Beograd donirao drvnu građu, od koje je kasnije sagrađen pozorišni auditorijum. Dva grada su se tada pobratimila i ta veza traje do danas. Photo by Jeff Spicer/Jeff Spicer/Getty Images

Beogradski teatar, koji je nedavno renoviran, nalazi se u delu grada koji se zove Beogradski trg.