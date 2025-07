Unuka Olje Bećković je preslatka: Sredom i subotom je kod mene, podmladila me 30 godina

Olja Bećković 2023. postala je baka, a srećne vesti dugo je krila od javnosti. Sa samo 35 godina ostala je udovica i svom sinu jedincu Luki pružila je sve. Vest da će joj on i njegova devojka Teodora podariti unuče unela je u njen život sasvim novi smisao. instagram printscreen Velike priče

Olja Bećković u novoj epizodi podkasta "Faktor 50+" sa Marinom Fratucan iskeno je pričala o svojoj novoj životnoj ulozi, u kojoj neizmerno uživa.

- Ja sam napunila 61 godinu i sve sam to nekako prošla. Ali sada imam unuku od dve godine i ona mene u potpunosti regeneriše. Sećam se jedna moja drugarica je sa nekie 33, 34 godine rodila drugo dete, posle nekih sedam godina razlike i znam da su tada pričali da je to fenomenalno, jer se za nekih osam godina podmlađuje i regeneriše ceo organizam sa svakim novim detetom. E tako i mene moja unuka, iako je nisam rodila, ali kao da jesam. Uspela je da me vrati jedno 30 godina unazad - oduševeljeno je priznala Olja Bećković i dodala:

- Pošto smo mi u istom kraju, i u tom kraju sam ja šetala njenog tatu dok je bio beba, sada tako šetam i nju. I na isti način joj se posvećujem kao i njemu, i ponekad zaboravim da li je to ona ili on.

Uloga bake Olji neizmerno prija.

- Sreda i subota su njeni dani, tj ona je kod mene i onda je to potpuno fenomenalno.