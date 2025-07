Preminuo proslavljeni glumac u 68. godini, veliki prijatelj Lazara Ristovskog

Majkl Medsen poznat po ulogama u kultnim filmovima Reservoir Dogs i Kill Bill, preminuo je u 67. godini života.

Vest o njegovoj smrti potvrdili su predstavnici slavnog glumca za People u četvrtak, 3. jula. Prema informacijama NBC4 Los Angeles, Medsen je preminuo prirodnom smrću, ali se okolnosti još ispituju. Photo by Jerod Harris/Getty Images

- Prema onome što znamo, Majkl je doživeo srčani zastoj i pronađen je bez svesti u svom domu u Malibuu ranog jutra - izjavio je njegov menadžer Ron Smit za People.

Menadžeri Rona Smit i Suzan Feris, zajedno sa PR agentkinjom Liz Rodrigez, objavili su zajedničko saopštenje nakon glumčeve smrti:

- Tokom poslednje dve godine, Majkl Medsen je radio na izuzetnim projektima u nezavisnom filmu, uključujući nadolazeće filmove Resurrection Road, Concessions i Cookbook for Southern Housewives, i istinski se radovao ovoj novoj fazi života.

Dodali su i da je Medsen bio u završnoj fazi rada na svojoj novoj knjizi pod nazivom Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, koja je trenutno u fazi uređivanja.

- Majkl Medsen bio je jedan od najprepoznatljivijih glumaca Holivuda, i nedostajaće mnogima - zaključuje se u saopštenju.

Medsen je obožavao Srbiju u kojoj je nekolikoi puta i boravio. Govorio i o tome kako je godinama živeo u Čikagu, gde ima dosta Srba, te je već tada upoznat sa našim narodom koji je na njega ostavio poseban utisak.

Holivudski glumac tokom poseta u Srbiji, gde je radio na nekoliko projekata, sprijateljio se sa srpskim glumcem Lazarom Ristovskim.

Mateja Stanisavljević/ ATA Images

- Nekoliko puta sam bio kod vas. Poslednji put to sam učinio da bih promovisao film "Along the Roadside" u režiji Zorana i Vladimira Lisinca", govorio je glumac.

Na snimanju tog filma sarađivao je s Lazarom Ristovskim. I sprijateljio se s njim.

- Definitivno smo imali problem s razumevanjem na početku, ali to na kraju nije bilo toliko važno jer mi nije trebalo mnogo vremena da shvatim da je on dobar čovek - kazao je Medsen o Ristovskom, koji je njihovo prijateljstvo okarakterisao kao "dobro, ali kratkotrajno".

Velika je on zvezda, ali ni ja nisam za bacanje. Nakon snimanja smo, nažalost, otišli svako svojim putem, svojim poslom i svojim životom - dodao je Lazar.