Neverovatno je da unuka ovoliko liči na deku! Devinova ćerka je kopija Miroslava Ilića, čak je i talenat nasledila

Unuka Miroslava Ilića rođena je pre dve godine u Sjedinjenim Američkim Državama i za sada nije dolazila u Srbiju odakle su joj rodom otac, baka i deka.

Njena baka Mirjana Antonović redovno objavljuje Evine fotografije na društvenim mrežama, a na osnovu onih koje smo imali prilike da vidimo jedan zaključak se sam nameće. Facebook printscreen

Preslatka devojčica je ista proslavljeni deka! Eva ima zeleno-plave oči u kakve se svojevremeno i njena baka zagledala, te pristala na vezu sa slavnim pevačem iako je tada uveliko bio oženjen Gordanom.

Pored prelepih očiju, unuka Miroslava Ilića navodno je od dede nasledila i talenat za muziku.

Mada još uvek vrlo mala, pokazala je zavidan talenat za pevanje kojim se bivša ljubavnica muzičara pohvalila na svom Facebook profilu.

- Evica peva „Isus mene voli”. Ima dobar sluh - napisala je Mirjana Antonović očekujući verovatno da će neko preneti pevaču da ima unuku, istovremeno nadajući se da će mu proraditi savest te da će vanbračnog sina Devina od srca prihvatiti kao svog, ne samo jer sud tako od njega zahteva.

Ako se pogleda snimak, da se zaključiti da Mira ništa nije slagala niti preterala. Eva, iako dete, odlično peva.

Instagram screenshot

Muzički gen Ilića je očigledno mnogo jak, pa je tako posle Miroslava talenat za pevanje nasledio njegov sin Devin, pa i unuka Eva, ali nisu samo od Miroslava povukli.

Naime, nedavno je osvanuo snimak Mirjane Antonović kako je prepevala pesmu koju peva Vins Gil "Whenever you come around":

- Ovu pesmu sam snimila sa sinom Devinom u njegovom studiju. Sve instrumente je odsvirao, aranžirao i producirao Devin sam. Pošto od desete godine svira gitaru, specijalno za ovu pesmu mi je odsvirao solo na njegovoj omiljenoj gitari i zbog toga mi je ova pesma posebno draga.

U pauzama snimanja njegovog albuma sam iskoristila termin da otpevam nešto za svoju i vašu dušu. Voli vas vaša Mirjana - napisala je Mira u opisu videa.