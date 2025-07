Devojke su ga obožavale, a on se nikad nije oženio: Loša na pragu 61. rođendana

Saša Lošić Loša, lider “Plavog orkestra” i nekadašnji miljenik tinejdžerki, ovog jula proslaviće 61. rođendan. Antonio Ahel/ATAImages

Vreme leti, a pesme koje je napisao još kao gimnazijalac, poput “Suade” i danas se slušaju. Tokom karijere održao je bezbroj koncerata, a u prvom redu uvek su bile devojke kojima je bio i ostao idol.

U vreme rata u Bosni, Loša se preselio u Sloveniju, posvetio se marketingu i stvaranju filmske muzike, pa je i njegov profesionalni put dobio drugi pravac.

Privatni život simpatičnog Sarajlije uvek je bio pod lupom javnosti, ali on nikada nije voleo da iznosi previše detalja. Nikada se nije ženio, iako je još pre tri decenije njegovo srce osvojila Špela Možina. M.M. ATA Images

Upoznali su se 1995. godine u Ljubljani i od tada su zajedno. Kako se Lošina izabranica bavi diplomatijom, u međuvremenu je dobila premeštaj u Sarajevo, pa u Beč, a on ju je pratio. Sa druge strane, i Špela se često može videti u publici na koncertima Plavog orkestra.

- Osećam se prilično čudno kada moram deliti privatnost. Sve mi je jasno, to je u opisu mog radnog mesta, ali jednostavno se ne znam ponašati estradno. Smatram da u trenutku kada se počneš ponašati estradno, ceremonijalno, kada počneš sebe doživljavati kao lika iz novina, to je ipak mali put do ludila – kazao je Saša Lošić Loša za hrvatske medije.

Omiljeni pevač generacija koje su odrastale u Jugoslaviji, progovorio je i o braku.

- Dobrovoljni pristanak na neku vezu, bez potpisa, ilustruje čvrstinu te veze jače nego potpis uz svedoke. Tako mi se čini. Ipak, bio sam venčani kum jednom dobrom prijatelju i kad je matičar stao čitati tekst “bićete prijatelji u dobru i zlu, pomagaćete jedno drugom”, osetio sam knedlu u grlu. Skoro sam zaplakao. Ima tu nešto, ne bi se ljudi vekovima ženili da tu nema nečega – rekao je Loša u razgovoru za Story.hr. M.M. ATA Images