Izabranik Anje Mit pre dve decenije borio se za život, tumor je sada ružna prošlost

Dečko Anje Mit bio teško bolestan

Anja Mit je u petom mesecu trudnoće, a lepe vesti podelila je na svom Instagram nalogu. Instagram/Anja Mit

Glumica je bila u kratkom braku sa pilotom Ognjenom Vesićem, a nedugo nakon razvoda njeno srce osvojio je markantni muškarac čiji identitet držala u strogoj tajnosti.

Portal Pink.rs otkrio je da je reč o košarkau Vladimiru Petroviću.

Uprkos zdravom, sportskom životu, košarkaš se pre dve decenije suočio sa ozbilnjim zdravstvenim problemom.

- Uvek sam se hranio zdravo, odmarao, trenirao. Majka se bavila zdravom ishranom i tako je mene i brata hranila. Imam neku bazu još od kad sam bio klinac, tog zdravog života. Kroz trening sam naučio sebe disciplini, takav sam i dan danas. Pazim na sve. Simptomi nisu bili neki, osim fizičke prirode.

- Sve to se dešavalo negde krajem maja, početkom juna je bila operacija, sva sreća tad nije bila sezona. Nikome nisam rekao za bolest, ni klubovima ni menadžerima. Planirao sam da odradim terapije do septembra, a onda posle toga počinje košarkaška sezona i onda mogu da krenem. Međutim, dobijao sam ponude u avgustu, ali ja sam im govorio kako sam operisao kilu i kako ne mogu sad još uvek da krenem sa košarkom, jer ja sam imao jednu terapiju krajem septembra. Krili smo to od javnosti – ispričao je Vladimir Petrović koji je, dok je bio bolestan, potpisao ugovor za Aris iz Soluna. youtube printscreen

Bolest je, danas, iza njega, a uskoro ga očekuju najlepša životan događanja, budući da će postati otac.

- Kada jednom imaš tumor, narednih 10 godina moraš da se kontrolišeš, a kad prođe taj period ti si onda osoba koja nema tumor. Tada može da ti se desi neki drugi oblik ili neka metastaza. Ali ja sam od tada imao redovne preglede. Moraš da se kontrolišeš, jer si u opasnosti većoj nego neko drugi ko nikada nije imao tumor.

- Govorio sam sebi neće, neće mene, a ti posle toga moraš prve godine na svakih mesec dana da radiš tumor markere. Pa onda dve, tri godine radiš na šest meseci, pa onda posle toga jednom godišnje. Ti onda uvek tada pomisliš da možeš opet da dobiješ tumor, stalno si u nekom strahu. Kad je prošlo pet godina, bio sam mnogo mirniji, sada je prošlo 19 godina od tada, a ja i dalje igram košarku i nisam prekidao – ispričao je košarkaš za televiziju Una, gde je zaposlenja Anja Mit.