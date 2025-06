Leti vreme: Sin Vanje Nenadić, Jakša, uskoro puni godinu dana i mnogo je sladak

Sin Vanje Nenadić uskoro puni godinu dana

Glumica Vanja Nenadić prošlog postala je majka dečaka, koji je dobio ime Jakša. Mališan je odmah krenuo da prati mamu, pa je već sa mesec dana prisustvovao prvom koncertu, a Vanja je tada na Instagramu podelila fotografiju preslatkog pratioca. Instagram/vanjnj

Junakinja serije “Tajna vinove loze”, sada je objavila novu sliku dečaka, koji će u avgustu proslaviti prvi rođendan.

“Mislila je imamo vremena, već raste san u rukama,” poručila je.

Vanja Nenadić godinama je u vezi sa Markom Todorovićem, glumcem iz Podgorice, kog smo gledali u brojnim televizijskim serijama “Koža”, “Ubice mog oca”, “Pad”...

Mladi par je, pre nego što je uplovio u vezu, dugo gajio prijateljstvo.

- Mi smo prvo bili bliski prijatelji. I, nekako, iz toga je sve preraslo u ljubav. Marko je to prvi osetio, trebalo mu je malo da i mene ubedi, i to je to – otkrila je Vanja krajem prošle godine. Prvi put su se zajedno pojavili u javnosti na premijeri predstave “Božanstvena komedija”, u njihovom matičnom Beogradskom dramskom pozorištu. Instagram/vanjnj

Opisujući svoj zajednički život, Vanja i Marko kratko poručuju: “To je jedna mirna luka”. Mateja Stanisavljevic /ATAImage