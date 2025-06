Zabrinjavajuće poruke i novi identitet Džastina Bibera: Moj bes je odgovor na bol

Nekada Džastin Biber, danas Lil Bieber, korisničko ime na društvenoj mreži Instagram je promena koja je uzbunila milionsku publiku popularnog američkog pevača. Novo ime, niz emotivnih objava koje je postavio u kratkom roku i porodične fotografije koje tope srce, tako je Biber još jednom pokrenuo lavinu komentara na popularnoj društvenoj mreži.

Promena korisničkog imena možda deluje kao sitnica, ali za njegove verne fanove znači mnogo više. Bez zvaničnog objašnjenja, nov profil Džastina Bibera osvanuo je preko noći, sa čak 12 novih objava u prethodna 24 časa. Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

I svaka od tih objava nosi težinu, bilo emocija, bilo poruke. Među objavama koje su posebno dirnule pratioce našle su se fotografije sa njegovim sinom Džekom Bluom, koji je u avgustu prošle godine doneo novu dimenziju u pevačev život.

Na jednoj slici Džek se igra u kartonskoj kutiji punoj loptica, dok mu se tata pridružuje u igri, nasmejan i opušten. Biber i njegova supruga Hejli nikada nisu krili koliko im roditeljstvo znači, a ovakvi trenuci to samo potvrđuju.

Paralelno sa porodičnom toplinom, na novom profilu Džastina Bibera objavljen je niz intimnih i ranjivih trenutaka koji jasno aludiraju na unutrašnje borbe koje ga razdiru. Zamućeni selfiji, pogled u prazno, izrazi lica koji govore o njegovom stanju koje ga prati već duže.

Na Dan očeva, Biber je otišao i korak dalje, podelio je screenshotove poruka koje je razmenjivao sa prijateljem, s kojim je, kako se čini, nakon toga prekinuo kontakt.

Povod za ovakav Biberov potez bile su kritike koje su mu upućene zbog otvorenog pokazivanja emotivnih reakcija.

Nikada neću potiskivati emocije zbog nekoga. Ako ti se ne sviđa moj bes, ne sviđam ti se ni ja, napisao je, dodajući da je njegov bes zapravo odbrambeni mehanizam, odgovor na traume koje je doživeo. Screenshot Instagram/@lilbieber Screenshot Instagram/@lilbieber

Iako je nov profil Džastina Bibera podgrejao strahove i zabrinutost fanova, i ovog puta je naišao na njihovu podršku.

Ovo je samo još jedan primer da iza slave, milionskih pregleda, rasprodatih koncerata i dalje stoji samo ljudsko biće, čovek koji je odlučio da progovori o sopstvenom iskustvu.