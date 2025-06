Damir Handanović postaje otac, supruga Dubravka u drugom stanju

Damir Handanović i njegova supruga Dubravka Đedović Handanović postaće roditelji, piše Blic. Boško Karanović

Ministarka rudarstva i energetike i poznati kompozitor i direktor CEBEF-a, venčali su se u avgustu 2023. godine.

Upoznali su se sasvim slučajno, i to zahvaljujući tenisu, na sportskoj manifestaciji Serbian open, a upućeni kažu da je to bila ljubav na prvi pogled.Posle samo nekoliko dana poznanstva, Damir joj je rekao da će jednog dana živeti zajedno, čemu se ona tada smejala. No, ispostavilo se da je bio u pravu.

Venčanju su prisustvovali najbliži, porodica i uži krug prijatelja, ali među zvanicama je bilo i zvezda sa naše javne scene.

Dubravka Đedović Handanović iz prvog braka ima sina i ćerku, koje je Damir Handanović prihvatio kao svoje. Boško Karanović

Prvo zajedničko dete dočekuju posle tri godine braka i ne kriju radost.

Kako pišu domaći mediji, ministarka se oseća dobro i tokom čitave trudnoće nije prekidala svoje radne aktivnosti, a planira da radi do pred sam porođaj.