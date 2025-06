Da li ste znali da je ovde rođena Tea Tairović?

Tea Tairović poslednjih nekoliko godina beleži nezapamćeni karijerni uspeh pa je tako u toku njena turneja koju je započela beogradskim koncertima u Areni prethodne godine.

I dok nastupa širom regiona i sveta, pevačica je uspela da snimi i novi album koji je poklonila publici pre nešto više od mesec dana, a sve nove pesme su već sada pravi letnji hitovi.

Pevačke početke napravila je u "Zvezdama Granda" a na uspeh i onu pesmu koja će je vinuti u visine čekala je nekoliko godina, što iz ove perspektive, ona tvrdi da je najbolje što je moglo da joj se dogodi.

Pre četiri godine napravila je prvi veliki solistički koncert na beogradskom Tašmajdanu, prethodne godine dva dana za redom punila je Beogradsku Arenu, te su mnogi pomislili da je ona rođena Beograđanka.

No, istina je nešto drugačija. Naime, rodno mesto Tee Tairović nije srpska prestonica, već srpska Atina, odnosno Novi Sad gde je živela do kraja srednje škole.

Upravo o tome je nedavno govorila u jednom intervjuu koji je davala za Prvu televiziju ističući da kada pomisli na dom pomisli na grad u kojem je rođena:

- Ja sam rođena Novosađanka i ostala sam Novosađanka. Beograd mnogo volim na jedan svoj način i dosta stvari što volim mr vezuje za beograd. Ali kada pomislim na dom, pomislim na Novi Sad.

Kao devojčica sam uvek sebe zamišljala na velikoj sceni, i ako nisam imala baš u glavi precizno da će to biti moj životni poziv. Ali kada sam počela da se bavim ovim poslom rekla sam sebi "Ili idem do kraja ili neću ni da počinjem, kao i sve što radim u životu".Kad za nešto zagrizem, to je to. Andreja Damnjanović

Sa druge strane, neki dan sam pogledala svoj intervju od pre tačno deset godina, možda čak i više gde sam ja izgovorila neke velike stvari, u koje ni sama tada nisam verovala.

Prosto se činilo i nemoguće i nerealno i predaleko,i i hiljadu puta sam posumnjala ali negde ta istinska vera nešto što je u srcu i podsvesti negde vam se to uvek ostvaruje - kazala je pevačica.