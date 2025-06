Ivana Korab se razvela posle mesec dana braka, svekar i svekrva su sve uništili

Prelepa manekenka Ivana Korab na samom kraju 2020. godine oduševila je javnost kada je na svom Instagram profilu napisala sledeću poruku:

"I evo prve slike na mom Instagramu mene sa stomakom... Do sada sam čuvala to za sebe i moj najuži krug ljudi jer sam imala dobar razlog za to, što ću jednom prilikom da objasnim kada dođe vreme za to... A za ovo vreme sam čula razne priče o sebi na temu moje trudnoće i mog partnera. Na veliku žalost svih dušebrižnika koji su svašta pljuvali moj dragi jeste oženjen, ali sa mnom! I to već pune dve godine.

Tako da još jednom u životu sam pustila da pričaju ko šta hoće, što više govori o njima nego o meni, i onda vremenom samo istina pobije sve ljubomorne duše... Želim svima koji me iskreno vole da pošaljem puno ljubavi i znam da razumeju što sam malo nestala i što sam imala potrebu da ovo zadržim za sebe - napisala je Ivana vidno revoltirana ponašanjem pojedinaca koji su tada tvrdili da je u vezi sa oženjenim muškarcem.

Od tada je prošlo punih pet godina, a Ivana je srećnija nego ikada i mama dva prelepa dečaka. Međutim, mnogima je nepoznato da je pre dosta godina Ivana Korab bila u još jednom braku. Trajao je samo mesec dana i ta tih 30 dana ona je proživljavala pravi pakao.

- Moje najveće razočarenje je bilo u stvari kada sam se ja razvela. On je u stvari Šveđanin crnogorskog porekla koji je završio sebi američke papire, kao i većina naših ljudi, koji u stvari nije Amerikanac-Amerikanac, nego je tamo, da kažemo, dovoljno dugo da je završio papire - počela je priču Ivana u emisiji „Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović“ kako piše Blic, i nastavila:

- To je ono negde što kažu, uvek nađeš ili oca ili majku kao prosto ličnost za koju se vežeš i koja ti je bliska, sa kojom želiš da ti posle bude partner, sličnosti neke, ali to nije bilo nigde slično. Ja nisam imala dovoljno nekih iskustava i onda je to meni bilo više neka zaljubljenost.

Mirko Tabašević

Da je imala više iskustva tada se sigurno ne bi udala i dotakla se svadbe koju je otkazala.

- Svaki detalj sam do detalja osmislila, a njegova porodica je gledala da sve uništi. Brak nije trajao ni mesec dana. To je bilo… Uf, ne, još kraće. Zato što… Uf, ajde, nema veze. Zato što sam ja od njega doživela stvari gde on ne odlučuje u svom životu, nego njegovi roditelji. Ja kao neka jaka ličnost ne mogu da imam pored sebe muškarca gde će meni njegovi roditelji da pričaju šta ću ja da radim. Ne može on da mi priča šta ću ja da radim, nego da se dogovaramo – rekla je ona.

Manekenka je objasnila da je još tokom pripreme svadbe došlo do problema sa svekrom.

- Nisam želala to da pričam, ali moram da vam kažem da biste shvatili. Ceo problem je bila svadba sama, tako da je svima bilo jasno odmah tu. Njegovi su meni napravili pakao tu i onda je prosto to, on je to dopustio. Da je on mene stegao za ruku i rekao: „Ljubavi, ne brini, posle ćemo mi sami“, drugačije bih ja to gledala. On mene nije pogledao dok je njegov otac pravio haos.

Meni je šnajderka govorila: „Molim te, prestani da mršaviš, ja nemam više gde ovo da uzmem“, jer sam ja na haljini imala mrežicu neku, ona je rekla: „Ja tvoju haljinu više neću moći da suzim“. Ja inače nisam ta mršava manekenka vešalica, uvek sam onako bila u treningu, fit. Ja nikada mršavija u životu nisam bila, jer je meni prosto stres pojeo sve unutra i on je sve to dozvolio – rekla je ona i otkrila šta joj je svekar rekao pred zvanicama:

- Sad mi je glupo što uopšte sve to vraćam, ali mislim da ljudi koji su bili na svadbi i kada je njegov otac uzeo mikrofon i rekao: „Draga snaho, mi ti želimo dobrodošlicu u jednu normalnu, tradicionalnu crnogorsku porodicu koja je živela u harmoniji do sada, nadamo se da će tako i ostati“, bla, bla, bla, bla, bla: „Mi ćemo te poštovati, koliko ćemo te voleti, zavisi od tebe“. Moj otac ovako, moja braća ovako, ja gledam sad kad krenu da lete ovde u more.

Mirko Tabašević

Ivana je otkrila i da je tokom svadbe bilo problema sa svekrvom.

- Poruče pesmu srbijansku, oni prekidaju mora crnogorska. Moja prijateljica, jedna poznata glumica, dovodi trubače, njegov otac isteruje, vrišti na nju: „Ivana se ovde ništa ne pita“. Ona, mislim, prosto, odvratna situacija. Zato kažem, ko god je bio tu, njemu je bilo jasno, znajući mene jer ja sam noć pre toga, njegov otac je rekao neke odvratne stvari mom ocu i ja sam otkazala venčanje.

Moja kuma i moja majka: „Nemoj“, 130 i ne znam koliko ljudi, 45 iz Amerike, gde… Ma neću da se udajem, neću, neću i neću. Ne može. Meni možete raditi šta hoćete, mog oca ne možete da dirate. I onda su me oni nagovorili da ipak ja to, da kažemo, kao, ne uzmem baš tako, nego ajde. I onda je njegov otac napravio havariju, čak je i on zaplakao u jednom momentu i rekao: „Tata, zašto mi to radiš?– prisetila se bivša manekenka koja sada živi pravu bajku.

Antonio Ahel/ATA Images