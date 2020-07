Ivana Korab svoju manekensku i glumačku karijeru u Americi uspešno gradi punih 17 godina. Vedra, pozitivna i uvek nasmejana Ivana je na svom „Instagramu“ stekla armiju fanova koji sa oduševljenjem prate svaku njenu objavu. Mnogi od njih presrećni su što je u poslednje vreme mogu viđati i na ulicama našeg glavnog grada, gde boravi usled svetske pandemije virusa korona. Ivana je odlučila da na neko vreme napusti Los Anđeles i uživa sa porodicom koja joj je ogromna podrška i odakle crpi najveću ljubav.

Ivana je u Srbiju došla da bi započela novi biznis, a o čemu je reč otkrila je za „Kurir TV“.

‒ Ovde u centru Beograda otvaram restoran, sa zdravom, ali brzom hranom. Pored toga i radnju sa sportskom opremom, ali malo nesvakidašnjom, više je neki američki stil ‒ priznala je Ivana, kojoj boravak u Srbiji veoma prija.

‒ Ceo ovaj period sa koronom i izolacijom veoma mi je teško pao. Ali ceo svet se trgnuo i postao svestan pravih vrednosti, a to je da budemo sa najbližima, sa porodicom. Ovde sam uživala i u hrani, u svemu onome što inače ne jedem u Americi, a volim. Kajmak i krckav hleb su na prvom mestu ‒ iskreno je rekla Ivana.

Ljubavni život Ivane Korab, iako živi daleko od Srbije, domaću javnost uvek zanima. Njen prvi brak, koji je započeo na bajkovit način, završio se neslavno posle samo nekoliko dana.

– Uvek su me privlačili muškarci sa stavom i samopouzdanjem koji će mi dozvoliti da budem najbolja verzija sebe, a ne sputavati me kako bi se oni osećali superiornije. Mora da ume da me zasmeje i zagrli kada plačem zbog tužnih filmova. Ja jednostavno verujem u ljubav. To je smisao života i ono što svaku pozitivnu osobu pokreće – rekla je Ivana za magazin “Hello!”.