Podatak iz biografije koji malo ko zna, ova tri fakulteta upisala je Milica Milša

Obrazovanje Milice Milše je veoma interesantno

Milica Milša godinama je već deo javnog sveta, a veliku podršku dobija od supruga Žarka Jokanovića, scenariste, ali i sina Antonija Isakovića, skromnog i školovanog mladića.

Glumica i scenarista u braku su 25 godina, a kako ona voli često da istakne, pravi su životni partneri jer se u svemu razumeju i nadopunjuju.

Dalibor Danilović

- Mi smo tim u svemu što radimo. Muž i žena smo u svemu, dogovaramo se za sve - rekla je glumica koja je glumu upisala, kako kaže, slučajno.

- Iskreno, ne znam. Posle završene srednje škole upisala sam tri fakulteta, od kojih sam završila jedan, a to je Fakultet dramskih umetnosti. Druga dva fakulteta koja sam upisala bili su još Francuski jezik i književnost i Fizička hemija.

Tada sam se bavila manekenstvom i svi su me nagovarali da treba da se bavim glumom, a ja uopšte nisam bila zagrižena za to. Kada sam upisala sva tri fakulteta, pitala sam majku šta da radim jer ne mogu sve odjednom. Rekla mi je da ću ostati onde gde osećam da mi je lepo. I tako je i bilo. Gluma je prevagnula.

Ta tri fakulteta uopšte nisu povezana, otkud pored glume i ljubav prema hemiji i francuskom jeziku pitali su se mnogi.

- Hemiju sam mnogo volela jer sam imala divnu profesorku u srednjoj školi, zvala se Jelena, koja mi je usadila ljubav prema toj nauci. Sećam se da sam i srednju školu izabrala sasvim slučajno.

Otišla sam na odmor i rekla sam drugarima da me upišu u srednju školu koju i oni budu upisali. Kada sam se vratila sa odmora, pitala sam ih gde su me upisali, a oni uglas: "Fizičko ispitivanje materijala!" "Šta vam je to?!", upitala sam zbunjeno.

Antonio Ahel/ATAImages

Kaže imaćemo šest različitih predmeta iz fizike. Šokirala sam se kada sam to čula jer fiziku uopšte nisam volela. Tako sam zbog društva učila fiziku četiri godine i bila odličan đak.

A za fakultet fizičke hemije sam se odlučila zbog moje drugarice Suzane iz klupe. Ja sam takva, gde idu moji drugari tu idem i ja. Ali, nekada se čovek mora odvojiti od društva - rekla je za nedavno za domaće medije Milica.