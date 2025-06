Do 7. razreda imala je nekoliko ukora: Milica iz Otvorenih vrata danas je direktorka OVE firme

Tada dvanaestogodišnja Sofija Jović zadivila je svakog ko je gledao kultnu seriju "Otvorena vrata" u kojoj je ona glumila fantastičnu Milicu. Pametna, brza na jeziku i krajnje duhovita, Milica je od glumice u usponu stigla do direktorske fotelje i to ni manje ni više nego u jednoj od veoma moćnih firmi. youtube/Otvorena Vrata

Posle završene srednje škole preselila se u Njujork gde je upisala pozorišnu režiju. Paralelno sa tim studijama, koje je završila na Njujorškom univerzitetu, završila je i psihologiju na Long Ajlend univerzitetu, gde je i doktorirala.

Danas radi kao izvršni direktor u jednoj od vodećih kompanija u Americi, koja se bavi globalnim istraživanjima u oblasti psihologije.

Inače, Sofija je u razgovoru za magazin Story jednom prilikom otkrila čega se najviše seća iz perioda kada je sa samo 12 godina snimala ovu kultnu seriju i ko joj je od glumaca tada najviše pomogao.

- Ne sećam se nešto toga toliko jasno da bih mogla da kažem ko mi je pomogao. Svi su mi pomagali, a ja nisam imala osećaj kao da sam glumila. Nisam bila glumica ni tad, ni sad. To je bilo odlično, izbegla sam ceo peti razred, zbog čega sam i ostala u školi tako dugo koliko jesam. Stigla sam do sedmog razreda sa samo par ukora. To je bila zasluga ove serije – rekla je ona. Printscreen LinkedIn

Podsećamo, serija "Otvorena vrata" imala je nastavak pre nekoliko godina kada se Milica našla na malim ekranima sa starom ekipom.