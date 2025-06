Sreća mamina: U domu Slađe Alegro suze radosnice, prelepe vesti

Ćerka Slađe Alegro, Mila, rođena je pre sedam godina. Roditelji su je dugo i nestrpljivo čekali, pa je od rođenja obasuta ljubavlju i pažnjom. Foto: Antonio Ahel/ATA Images

- Zoran i ja smo je dobili u kasnim godinama, bila je stvarno muka da se sve to dogodi. Od prevelike ljubavi plašiš se da negde nešto ne omaneš. Ja stvarno mislim da nigde nismo omanuli za sada. Bitno je da slušate sebe iznutra i da date ogromnu količinu ljubavi. Razmazite dete, volite ga do iznemoglosti, ali do one tačke da ne postane bezobrazno i nevaspitano. To stvarno ne bih volela – rekla je pevačica svojevremeno za “Republiku”.

Slađa Alegro i njen suprug Zoran Dragaš, ovog juna imaju poseban razlog za slavlje. Njihova devojčica proslavila je rođendan, ali i zaokružila jednu životnu etapu.

Naime, ćerka Slađe Alegro pozdravila se sa vrtićem i od jeseni kreće u prvi razred. Prelepe dane detinjstva provela je u vrtiću “Zeka” gde je prohodala, progovorila i stekla brojne drugare, od kojih će sa nekima nastaviti druženje i u osnovnoj školi.

Ponosna mama nije mogla da sakrije emocije dok je grlila Milu na završnoj priredbi. Zagrljaj je bio, kako je rekla, prepun ljubavi, zahvalnosti i uzbuđenja zbog novog poglavlja u životima svih njih. Privatna ahriva

- Mnogo sam srećna, ali i ponosna što je Mila izrasla u jednu divnu, pametnu i osećajnu devojčicu. Započinjemo novo poglavlje - rekla je Slađa ne krijući suze radosnice.

Privatna ahriva

Jedan životni ciklus je završen – i za Milu, i za njenu mamu, a ispred njih je svet ispunjen novim izazovima i prelepim trenucima koji tek dolaze. Privatna ahriva