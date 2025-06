Radio voditelj Predrag Popović Pop pasionirani je ljubitelj fudbala. Osim što prati skoro sve utakmice i rekreativno se bavio istim, dve dok na terenu nije doživeo srčani udar, i to dva puta.

Pop je mislio da može sve… Sve dok ga telo nije opomenulo. Jedan fudbal, nekoliko minuta, i sve se preokrenulo. Njegova priča u podkastu "Ćalac" je podsetnik da život nema reprizu, al ima drugu šansu.

- Ja sam na fudbalu doživeo srčani udar. I sebe ubeđujem da me steglo u grudima od hladnog vazduha, trčanja. Ortaci kao ne mogu više, i ja uđem još jedan minut na teren. Ali sve me steže. I ne mogu. Na kraju povratim, spakujem se, krenem da vozim, stigne me drugar, kaže "Brate, krivudaš". I onda bolnica, stignemo, primljen odmah, u tom momentu budem najmlađi. Produvaju me, i ja kao "dobro je, to je to, idem kući".

Kad lekari meni "gde ćeš kući, ti ostaješ ovde" - iskreno je pričao Predrag Popović Pop u najnovijem podkastu i shvatio da tu nije kraj. Antonio Ahel/ATA Images

- I opet san zaigrao fudbal i sve dok se nije ponovilo, onda sam rekao "hajd, zdravo". Ja sam bio mastan, nenaspavan, pun stresa i išao sam na taj fudbal da se kao relaksiram - zaključio je Pop, dok je voditelj dodao da upravo često to igranje fudbala jednom, dva puta nedeljno posle svakodnevnog sedenja po 9, 10 sati često i bude najveća opasnost za zdravlje.

Hvala Bogu, Predrag Popović Pop je novu šansu da živi zgrabio obema rukama i sada vodi drugačiji, smireniji život.

