Ko bi rekao! Majka Željka Joksimovića nije Valjevka, rodom je iz ovog kraja

Majka Željka Joksimovića, Vesna, iako nije javna ličnost uživa veliku popularnost kako na društvenim mrežama, tako i u medijima. Instagram

S jedne strane, pažnju javnosti privukla je zahvaljujući činjenici da se njeni sinovi, Željko i Saša, bave javnim poslom, dok s druge strane simpatije izaziva svojojm pojavom.

Gospođa Vesna Joksimović često se može videti Instagram nalozima svoje dece, koja je bez sumnje mnogo vole. Takođe, interesovanje javnosti privlači i svojim objavama, u kojima pokazuje kako neguje cveće u bašti ili kako provodi slobodno vreme.

Majka Željka Joksimovića oduvek je bila njegov najveći oslonac i podrška, a u jednom intervjuu je rekla:

- Želela sam da bude dirigent. To je bila moja želja. I on to ume, to tinja u njemu. Željko je pun iznenađenja, nikad se ne zna šta se od njega može očekivati u budućnosti. ATA Images

Željko Joksimović, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, održao je za vikend koncert u Kotoru, a uoči nastupa govorio je za emisiju “Prvi red”.

Između ostalog, potvrdio je svoju vezanost za region, pa otkrio malo poznat podatak iz svog života.

- Crnu Goru takođe smatram svojom državom. Moja majka je iz Bijelog Polja, u tom gradu imam rodbinu. Ne mogu da razdvojim u glavi da u to dve države – kazao je pevač, koji je rođen i odrastao u Valjevu, gde mu i danas žive majka Vesna i otac Branislav.