Srce Alekse Jelića je slomljeno, toliko se radovao bebi: Nažalost, istina je...

Aleksa Jelić pre dve godine oduševio je javnost kada je otvoreno rekao da će krenuti stopama Marije Šerifović i pomoću surogat majčinstva osvariti se kao otac. Za razliku od Marije, koja je sina Maria dobila u Americi, Aleksa je odlučio da ceo postuak pokrene u Kolumbiji.

- Odlučio sam da razmišljam u tom pravcu, da pokrenem neke korake i da pričam o tome. Smatram da tabue treba razbijati, kameno doba je odavno prošlo. Surogatstvo je u većini zemalja sveta prihvaćeno, ali ne može to tek tako da se završi. Amerika je nedostižna zbog finansija, a onda postoje neke zemlje kao Meksiko, Kolumbija, možda i Argentina, gde možete da uđete u taj proces, a da nemate toliki izdatak. Foto: Dalibor Danilović

Kada je Amerika u pitanju, nemate rizik kao u Ukrajini. Odlučio sam da započnem taj proces, to nije od danas do sutra. Prvo imate proces raznih provera, dokumentacije, administracije. U zemljama koje sam naveo, to je proces gde singl roditelji ostvare svoj san. Ne moraš da budeš u braku - rekao je tada Aleksa za Novu, a sada dve godine kasnije otkrio nimalo lepe vesti.

Naime, Aleksa je početak procesa očekivao u junu ove godine.

- Na moju veliku žalost trenutno je proces stao. Promenili su se zakoni, prema strancima, u zemlji u kojoj sam bio. Tako da je sada sa promenom zakona došlo do usporavanja celog procesa i eventualno promene zemlje u kojoj sam ja to želeo da uradim. Moj odlazak u Kolumbiju pre dve godine je bio početak ostvarivanja želje i ulazak u taj proces. Međutim, nekoliko meseci nakon mog odlaska tamo dobio sam informaciju da se menjaju ugovori, menjaju se cene, menja se skoro sve, čak i sam čekanje celog procesa.

Ranije je bilo za jedno godinu dana se kreće, i za dve, tri godine sve se to završava i bude u redu. A sada se samo čeka dve do tri godine da se uđe u proces, a onda se čeka još duže jer nisam kolumbijski državljanin, već stranac. Tako da sam ja sada u nekoj fazi čekanja i na nekoj klackalici da li naći neku drugu mogućnost, otići u neku drugu zemlju - objasnio je Aleksa Jelić gostujući na "Una" televiziji.

On je priznao da nije isključio ni opciju usvanja deteta, ali nikako u Srbiji.

- Razmišljao sam i da usvojim dete, ali ne ovde, ne u ovoj zemlji. Zato što ovde je nekako sve vrlo teško.