Muž je Milicu Gacin ostavio u najgorem trenutku: Rekao je "ja ovo više ne mogu", okrenuo se i otišao

Voditeljka Milica Gacin veoma je aktivna i na društvenim mrežama, pa je u jednom od svojih videa otvorila dušu i sa pratiocima podelila svoje iskustvo o razvodu. Muž se okrenuo i otišao, a ona je ostala sama sa ćerkama Hanom i Katjom i bolesnim ocem. Boško Karanović

‒ Sa dvadeset godina nisam znala apsolutno ništa, srljala sam, sa trideset sam nešto kao bila malo pametnija, ali i dalje sam srljala. I onda sam se tako ukalupljena u taj stereotip strašno trudila da udovoljim prvom detetu, drugom detetu, mužu. Nisam izlazila iz kuhinje satima, danima. Trudila sam se da sve bude perfektno. I znate šta se desilo? Na prvom velikom životnom problemu okrenuo se i otišao. Rekao je: „Ja ovo više ne mogu, meni je teško“ ‒ ispričala je Milica.

Da situacija bude teža, u tom periodu života, pored brige o deci, poznata voditeljka morala je da brine i o bolesnom ocu koji je bio u veoma lošem stanju.

‒ Našla sam se u nezavidnoj situaciji, sa dvoje dece, sa malom platom, sa ocem koji je bio u katastrofalnoj situaciji, takoreći na samrti. Tada sam shvatila da je moja jedina opcija uspeh, da nemam mogućnost za išta drugo.

Milicu život nije mazio, pa se hrabro suočila i sa kancerom, i to dva puta.

- Prvi put sam otkrila dobroćudni tumor pred porođaj sa mlađom ćerkom Hanom, koja sada ima 20 godina. Doktori su mislili da je mlečna žlezda, ali kako se ona nije povukla ni posle dva meseca, pozvala sam doktora i predložio je da ukloni tumor. Iako su me mnogi savetovali da ništa ne diram, ipak sam poslušala doktora - ispričala je svojevremeno za magazin „Gloria“.

Tumor joj se nažalost vratio, te je ponovo morala na operaciju.

- Posle druge operacije sam pitala doktora zašto mi se to desilo, a on je odgovorio: ‘Zato što se nerviraš’. Potpuno staloženo mi je ispričao da se ne vredi nervirati jer tada u telu dolazi do disbalansa hormona i moje grudi odreaguju tako - ispričala je tada voditeljka.