Kako od Cece Seka? Ovako je pevačica dobila nadimak po kom je svi znaju

Nadimak Seke Aleksić nastao je spontano

Seka Aleksić je tokom dosadašnje karijer objavila devet studijskih albuma, a istakla se debitantskim studijskim albumom “Idealno tvoja”, koji je objavila 2002. godine. Hitovi su se nizali jedan za drugim, pa je u međuvremenu stekla status jedne od navećih folk zvezda u regionu. Instagram/seka_aleksic

Osim toga, oprobala se na filmu i u svetu mode, pokrenula je svoj rijaliti šou, a odlično se snašla i kao voditeljka kulinarskog takmičenja “Majke i snajke”. Zvanični podaci govore da je na Instagramu druga najpraćenija žena iz Srbije.

Kao što je poznato, Seka Aleksić je već 15 godina u srećnom braku sa Veljkom Piljikićem, i imaju dva sina.

Iako je Seka Aleksić često govorila o svojim muzičkim počecima, njena životna priča uvek je zanimljiva javnosti koja želi da čuje što više detalja.

Ona je sada, za “5 Casta” otkrila da je morala da plati da bi izdala prvi album.

- Dolazim kod Saše Popovića i on kaže: “Sve je to super, ali nepoznata si, moraš da platiš da izdaš album”. Kako da platim, platila sam da snimim, zapitala sam se. Ali, tako je bilo. Tada smo imali jednu izdavačku kuću. Iskrena da budem, meni se to u jednu ruku i dopalo. Ako nisi kvalitet, nisi mogao da se pojaviš sa jednom Brenom, Stojom, Janom ili Indirom.

- U tom periodu one su harale, bile su mega zvezde u Grandu. Ne možeš ti ni da stojin na sceni sa njima ako si nepoznat, i ja to poštujem. Volela bih da je i danas tako, da se zna neki red. To je razlog što sam kasnije otišla iz Granda – ispričala je. Boško Karanović

Pevačica je otkrila i kako je dobila nadimak po kojem je svi poznaju.

- Sedela sam kod Saše Popovića na sastanku. On je nabrajao nadimke, lupetao, ne shvataš kakve sve nadimke. Pitao me je: “Do sada si bila Ceca?” Rekla sam mu da se zovem Svetlana, i da su me od škole svi zvali Ceca.

- U tom trenutku zove me brat na telefon i kaže – seko. I to je bilo to. Rekla sam: “Zvaću se Seka.” Na to je Popović povikao oduševljeno: “To, odlično Sele, može” - prisetila se Seka Aleksić.