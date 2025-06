Nada Obrić bez testamenta, deci saopštila: Izabrala sam grobno mesto, odluka je konačna

Nada Obrić izabrala je grobno mesto

Nada Obrić, legendarna pevačica narodne muzike, pre par dana napunila je 77 godina. Njen život obeležile su velike borbe, ali i pobede. U više navrata suočavala se s najtežom dijagnozom, kancerom, i svaki put je iz borbe izlazila kao pobednik. Antonio Ahel/ATAImages

Njeni prijatelji kažu da ni kada je bilo najgore ona nije očajavala. Nije se žalila ni tokom iscrpljujućih hemioterapija, ni tokom zračenja, a o smrti nije govorila, sve do nedavno.

Obrićeva je otkrila da je donela odluku gde želi da bude sahranjena, i to pored bivšeg supruga Ace, uprkos tome što su se razveli pre skoro dve decenije.

- Čitala sam da se Lepa Lukić naljutila kad su je pitali da li napisala testament i kupila grobno mesto. E pa ja ne bežim od toga. Biće to u Beogradu, na Bežanijskom groblju. Iako sam se od bivšeg muža Ace razvela pre 18 godina, jer me je prevario, ja sam ipak odlučila da kada umrem budem sahranjena u istu grobnicu sa njim. Ipak sa tim čovekom imam dvoje dece Itanu i Sašu. Verovatno će sad mnogi i da me osuđuju, ali baš me briga, to je moja konačna odluka i kraj - izjavila je pevačica ranije za "Star". Luka Šarac

Nada ističe da testament nije napisala, jer, kako kaže, među njenom decom nema zle krvi.

- Ja nisam pisala testament, jer među mojom decom nema zle krvi, znaju oni šta ja imam i šta će da podele. Nemam strah ja od toga da unapred raspoređujem i delim. Moj pokojni muž i ja smo sve to na vreme rešili – ispričala je Nada.

U vremenu kada mnogi beže od ovakvih tema, Nada Obrić izabrala je grobno mesto kao racionalnu odluku koja potvrđuje hrabrost i smirenost, sa jasnim pogledom na ono što neminovono dolazi u ljudskom veku.