Novi početak u novom gradu: Biljana Obradović ima divne vesti!

Početkom novembra prošle godine FK Partizan izabrao je nove članove uprave, ali i uveo brojne promene u način rada. Ipak, malo ko je očekivao da će Biljana Obradović biti smenjena sa funkcije na kojoj je provela više od deset godina. Privatna Arhiva

Naime, ona je od 2013. godine radila kao PR kluba iz Humske i za to vreme skoro da je postala sinonim za medijsku saradnju sa “crno-belim” igračima.

Posle 12 godina provedenih u Partizanu jesenas je napustila klub. U kratkoj izjavi za hellomagazin.rs priznala je da je informacija tačna, ali nije želela da detaljiše o svemu što je prethodillo njenom odlasku.

Sada, pola godine kasnije, podelila je lepe vesti.

- I' am happy to share that I'am starting a new position as Head of Marketing Communications at FK Železničar Pančevo – napisala je na poslovnom profilu.

Izvori bliski Biljani kažu da je ona, posle posle 12 godina provedenih u Humskoj, gde je vodila sektor za medije i komunikaciju, odlučila da pređe u redove “Dizelke”, kako popularno zovu FK Železničar Pančevo.

Njena uloga biće da podigne medijsku vidljivost i komunikaciju novog tima. Imajući u vidu da je taj posao decenijama s uspehom radila u Partizanu, nema sumnje da Pančevima stiže ozbiljno pojačanje. Antonio Ahel/ATAImages

Novi generalni direktor FK Železničar Pančevo je Bojan Šaranov, bivši golman Partizana i menadžer, sa kojim je Obraodvićeva i ranije uspešno sarađivala.