Fasciniranost mišićima pripisujem mlađim danima: Jovana Pajić progovorila o novoj ljubavi

Jovana Pajić, pre tačno godinu dana, objavila je pesmu "Ludilo moje", koja je njenu karijeru usmerila ka vrhu. Sa numerom "Prezime se briše" dodatno je učvrstila poziciju na muzičkoj sceni, a duetska pesma sa Marijom Šerifović "Demoni", proglašena je za "žensku himnu". M.P./ATA Images

Imajuć u vidu njen mladoliki izgled, teško je poverovati da se javnosti predstavila još pre dve decenije, kao učesnica takmičenja "Zvezde Granda".

U intervjuu za HELLO! magazin pevačica se prisetila tog perioda života, rekavši da je petnaestogodišnja Jovana bila jedna pre vremena odrasla devojčica. S jedne strane zrela i samostalna, a sa druge večito dete.

Danas, kaže, mediji nikoga ne štede.

- Osetljiva sam na agresiju, bezobrazluk, nevaspitavanje. Društvene mreže dovele su do toga da se svačije mišljenje čuje, a kada vidite koliko ima izopačenih, nesrećnih i frustriranih ljudi koji se ne bave sobom, nemoguće je da vas to ne poremeti. Velika je to i ozbiljna tema. M.M./ATAImages

Jovana Pajić majka je dve devojčice, Helene i Đine. Posle razvoda, o njima zajedno brine sa bivšim suprugom Aleksandrom.

- Živim život u skladu sa sobom. Povučen, miran, okrenut porodici i prijateljima. To je moje sigurno mesto. Raduju me male stvari i stine radosti, a brinem sve brige ovog sveta. To je posao svake mame, da konstantno brine.

Na pitanje da li je, četiri godine posle kraha braka, spremna za novu ljubav, Jovana kaže:

- Dobijam ljubav u ogromnim količinama, počev od moje porodice, ćerki na prvom mestu, do prijatelja, a trenutno sam opijena ljubavlju svoje publike. Ako i dođe neka ljubavna priča, dobrodošla je, a do tada uživam u svakom novom danu.

Govoreći o tome koje osobine bi trebalo da ima muškarac zbog kojeg bi njeno srce moglo brzže da zakuca, Jovana Pajić je istakla:

- Ne postoji "receptura", niti spisak želja u pogledu izbora partnera. Kada se dogodi prepoznavanje jednostavno znate – to je to. U ovoj životnoj dobi pristajem na podršku, smeh i razumevanje.

- Estetiku i fasciniranost mišićima pripisujem nekim mlađim danima – zaključila je.

HELLO!