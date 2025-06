Sutra Željko Ražnatović slavi 5. rođendan! Sve je spremno za veliki dan, oglasila se Anastasija

Željko Ražnatović puni velikih 5 godina

Porodica Ražnatović svakog meseca ima po neki razlog za slavlje. Kako su mnogobrojna familija, nije ni čudo što je uvek veselo u vili na Dedinju, a sutra je veoma poseban dan za Cecu i njene najmilije.

Naime, trećeg dana juna pre tačno pet godina na svet je stigao Cecin mezimac, najstariji unuk, koji je ime dobio po svom dedi - Željku Ražnatoviću.

Antonio Anhel / Ata images

Pre samo 5 dana Anastasija i Nemanja su proslavili prvu godišnjicu braka, neposredno pre toga i rođendan mlade pevačice, Isaijin prvi divan dan, tako da je kod Ražnatovića uvek veoma veselo.

I sada je sve spremno za sutrašnju proslavu koja će biti baš onakva kakvu je preslatki plavušan zamislio a mama i tata naravno, sve njegove želje su sproveli u delo. Poklon od tetke i teče iz Španije je već stigao. Ipak, oni neće prisustvovati proslavi zbog Nemanjinih profesionalnih obaveza, a pre nekoliko sati oglasili su se na društvenim mrežama pokazivajući kako uživaju u predahu od vrućina koje u Sevilji traju već neko vreme. Instagram

A gde će se sutra odigrati slavlje? Sačekaćemo još nekoliko sati da vidimo, mada se pretpostavlja da će kao i prethodne godine biti žurka na otvorenom - tačnije u vojvođanskoj varošici gde bokser živi sa porodicom.

Naime, Željko i Bogdana već duže vreme žive u Titelu, nedaleko od njenih roditelja. I, po svemu sudeći, Beograd im nimalo ne nedostaje.

Prethodne rođendanske proslave malog Željka Ražnatovića bile su u znaku tigra. Imajući u vidu da baka Ceca deci, a posebno unucima, ispunjava sve želje, nema sumnje da će i ovog puta žurka biti za pamćenje.

Inače, kao što je već poznato Cecin najstariji unuk je nesumnjivo nasledio muzički dar od bake i tetke s obzirom da se često lati mikrofona i oduševi uvek izvedbom različitih numera.

TikTok printscreen

Nedavno je na proslavi Krstanovog drugog rođendana pevao hit folk dive "Mrtvo more", dok se tetka Tasa hvatala za glavu od šoka kako je on to maestralno otpevao.

Sigurno će i sutra zapevati sa svojim drugarima koje jedva čeka da mu stignu na rođendansku žurku.