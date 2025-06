Virdžinija Mihajlović ispunila najveću rođendansku želju, Siniša bi bio najsrećniji

Virdžinija Mihajlović, mlađa ćerka legendarnog Mihe juče je proslavila 27. rođendan u krugu najbližih članova porodice i prijatelja u Rimu.

Baš onako kako je zamislila, slavlje je bilo intimno, a ona je svoju veliku želju ostvarila samo dva dana ranije kada je sa porodicom posetila grad u kojem je odrastao njen pokojni otac.

Naime, Mihina mezimica doputovala je u petak u Srbiju sa svojim suprugom, fudbalerom Alesandrom Voljakom, ćerkicom i braćom. Oni su se odmah zaputili u Novi Sad, grad odakle je Siniša počeo, grad u koji se zaljubio i koji je mnogo voleo.

Virdžinija je sa ćerkicom i suprugom, kojem je ispunila veliku želju, da dođe u Srbiju, prošetala gradom i uživala u čarima srpske Atine.

Međutim, jedan trenutak, posebno emotivan su i zabeležili, a upravo ta slika rasplakla je mnoge na društvenim mrežama.

Virdžinija Mihajlović je sa ćerkom pozirala ispred zgrade na kojoj je naslikan ogroman mural njenom pokojnom ocu.

Uslikale su se dok je držala svoju naslednicu u naručju, gledajući zajedno u Sinišin mural. Ono što je ovaj momenat činilo još posebnijim, jeste i činjenica da je malena devojčica nosila dres sa broj svog pokjnog dede, na kojem je ispisano i njegovo prezime.

Njen suprug Alesandro Voljako, inače Mihin zet je prvi put stigao u Srbiju, što mu je bila velika želja. On nikada do sada nije dolazio u Beograd i Srbiju, mada je uvek isticao da bi rado voleo to da uradi. Instagram

Zajedno sa sinovima legendarnog fudbalera pojavio se sa koferima u rukama, ali je ponajviše vremena provodio naravno sa svojom izabranicom, Virdžinijom.

Oni su zajedno pričali i pri izlasku sa terminala za dolaske na aerodromu “Nikola Tesla”, pa sve do parkinga, odakle su se zaputili ka gradu.