Žao joj je što nema brata ili sestru: Ljiljana Jakšić progovorila o ćerki, ovako danas izgleda Darija

Ćerka Ljiljane Jakšić ima jedanaest godina

Glumica Ljiljana Jakšić u 52. godini rodila je devojčicu kojoj je dala ime Darija. Youtube Screenshot/Prva

Otac njene ćerke, kako je izjavila, nikada nije osetio potrebu da vidi dete i preuzme roditeljsku odgovornost.

- Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se to ostvarilo, odnosno da se dešava. Od tada je svako krenuo svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati. Ne optužujem ga, ali ga ne razumem – rekla je svojevremeno.

Od prvog dana sama podiže ćerku i nikada se ni na šta nije požalila, iako je bilo i teških trenutaka u njihovom zajedničkom životu.

- Ćerka je obeležila ovu polovinu mog života. Majčinstvo je nešto najlepše što mi se u životu desilo, kao i svim roditeljima, hteli ono to da priznaju ili ne – izjavila je Ljiljana Jakšić sada za emisiju “Exkluziv”, televizije Prva, pa otkrila:

- Mislim da joj je žao što nema rođenog brata ili sestru, ali oko nje je dosta dece. Tu su drugari i drugarice, dve devojčice od moje sestre, a od njene baka Zoke ima Maksima i Vuka. Youtube Screenshot/Prva

Simpatična devojčica sada se pojavila sa majkom na otvaranju Skadarlije, pa je otkrila i kako se slažu.

- Mama je moja velika podrška. Sve mi pomaže i savetuje me. Ponekad, kad mi kaže da dođem do osam, a ja pitam da li mogu do devet, ne dozvoljava mi da ostanem duže.

- Nekada sluša, nekad malo zataji, ali to je neki stil tinejdžerski koji sada kreće. Sporazumevamo se, to je najvažnije. Najvažnija rasprava vodi se oko sređivanja sobe, pošto se uvek negde žuri – ispričala je glumica uz smeh. Youtube Screenshot/Prva

Darija ima 11 godina, odličan je đak, petice se samo nižu, a polako počinje da razmišlja i o budućoj profesiji.

- Volela bih da budem glumica ili biolog – priznala je, a njena mama je pojasnila:

- Rano je da dajem komentaree. Pohađa dramsku sekciju u školi, kod jedne divne nastavnice koja lepo radi sa njima. Pa, videćemo. Osim glume, privlači je i zaštita vrsta koje su u opasnosti od izumiranja.

- Tako je došla na ideju da postane biolog – ispričala je Ljiljana Jakšić. Youtube Screenshot/Prva