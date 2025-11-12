Ljiljana Jakšić: Posle najtežih momenata dolazi velika satisfakcija

Glumica Ljiljana Jakšić u 52. godini rodila je devojčicu kojoj je dala ime Darija. Youtube Screenshot/Prva

Otac njene ćerke, kako je izjavila, nikada nije osetio potrebu da vidi dete i preuzme roditeljsku odgovornost.

- Partner je odustao onog trenutka kada je shvatio da se to ostvarilo, odnosno da se dešava. Od tada je svako krenuo svojim putem. Na roditeljstvo ne treba nikoga prisiljavati. Ne optužujem ga, ali ga ne razumem – rekla je svojevremeno.

Ljiljana Jakšić hrabro se uhvatila u koštac sa svim obavezama koje roditeljstvo nosi, svesna da majčinska ljubav ne zna za prepreke.

- Mislim da je život jedna velika borba, i ukoliko sam imala neke okolnosti koje je bilo teže svladati, znači da mi je dato da mogu da ih savladam. Utoliko sam jača pred sobom. Posle najtežih momenata dolazi velika satisfakcija – rekla je nedavno za Blic.

Ćerka joj je u svakom trenutku na prvom mestu.

- Ne njen osmeh, njena reč ili pogled, već sama misao o njoj je nešto što mi čini život radosnim – zaista sam presrećna. Nema tu dileme ni u jednom trenutku. Ni u onim trenucima kada mislim da padam, da više ne mogu, kada mislim da mi je iscrpela sva energija, kada je ona u pitanju – uvek se nađe ta energija.

- Uvek je ona u pitanju. Ja, kad radim, radim jer je to neopohodno zbog nas dve, zbog naše male porodice. Gde god da idemo, trudim se da njoj prija, da nešto nauči, da se oseća dobro. Sva je akcija usmerena ka tome da njoj bude dobro, a samim tim i nama. Youtube Screenshot/Prva

Simpatična devojčica, koja sada ima 11 godina, nedavno se zajedno sa mamom pojavila na otvaranju Skadarlije. Tom prilikom otkrila je i kako se slažu.

- Mama je moja velika podrška. Sve mi pomaže i savetuje me. Ponekad, kad mi kaže da dođem do osam, a ja pitam da li mogu do devet, ne dozvoljava mi da ostanem duže.

Darija je odličan đak, petice se samo nižu, a polako počinje da razmišlja i o budućoj profesiji.

- Volela bih da budem glumica ili biolog.





