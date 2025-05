Neda Ukraden je ovu pesmu otpevala pre 28 godina i nikad više, napisala ju je Marina Tucaković

Pesma Nede Ukraden o kojoj se malo zna... Verovali ili ne, takva Nedina pesma zaista postoji. Pevačica ju je snimila pre skoro tri decenije, ali je više nikada nije otpevala.

Reč je o numeri koja nosi naziv "Eh, da sam samo tebe slušala ćale", koju je napisala pokojna Marina Tucaković. Antonio Ahel/ATAImages

- To je bilo davne 1997. godine. Marina koja je bila ne samo autorka mojih sjajnih pesama, već i moja kućna prijateljica. Družile smo se, dolazila je kod mene, znala je moju familiju... Ona je znala kroz šta sam prolazila dok je otac bio bolestan i ona je napisala tekst za pesmu koja se zove "Eh, da sam samo tebe slušala ćale". Jedva sam to otpevala jer je svaka reč moja situacija. To su najlepši stihovi Marine Tucaković za neku pesmu koja nije komercijalna - rekla je Neda pred kamerama "Exkluziva".

Ono što je zanimljivo jeste da se ova pesma našla na Nedinom repertoaru 14. marta 2024. godine na njenom velikom solističkom koncertu u "MTS Dvorani".

Posluštajte pesmu Nede Ukraden koja će u vama probuti najdublje emocije: