Ena Popov (38) potvrdila prelepe vesti: Bilo je i vreme!

Nakon više od dve decenije na malim ekranima, Ena Popov (38) na novom je početku!

Naime, šarmantna Novosađanka odlučila je da pokrene novu emisiju „Žena za sva vremena“ na televiziji K1 – ovog puta iz udobnosti doma, sa željom da publici pokaže svoj svet. Ne samo kao voditeljka, već i kao žena, majka, supruga i odlična kuvarica.

- Sam koncept se zasniva na tome da su u mojoj kući svi dobrodošli, da nema zabranjenih tema i da ćemo pokazati kakva je ta atmosfera između četiri zida. Tamo se pričaju najzanimljivije priče, tamo je uvek sve domaćinski – od odnosa među nama i kuhinje koje će biti uključena, pa do samih gostiju sa kojima bih volela da izgradim taj odnos da se osećaju dobrodošlo kod mene. Taj koncept se iznedrio zato što smo svi negde shvatili da je posle više od 20 godina na televiziji u redu da pokažem i taj deo sebe -kaže Ena.

Kuvanje zauzima važan deo emisije koja će se od ponedeljka, 2. juna, emitovati svakog radnog dana od 11.30 časova na K1 televiziji, a Ena objašnjava da to nije samo pitanje recepta.

- Kada kuvam za drage ljude, radim to sa dobrom namerom. Sve vreme dok kuvam, razmišljam kako da im bude lepo, da uživaju. Želim da kada izađu iz mog doma, pomisle kako im je bilo ugodno i prijatno. Ljubav je možda kliše kao začin, ali to je stvarno to – ljubav, pažnja, želja da ugodim. Nikola Babić

Što se tiče jela koja voli, otkriva:

- Volim sarmu, pasulj sa butkicom i kobasicom, musaku – i da, obožavam palačinke. Dajte mi bilo koji desert i palačinke pored, ja biram palačinke.

Prve emisije su već u pripremi, a sagovornici će biti različiti.

- Biće i poznatih i nepoznatih, i stručnjaka, i onih koji se bave zanimanjima o kojima ništa ne znamo. Pričaćemo o seksu, zdravlju, biljkama, ljubavi, svemu. Sve će, naravno, biti s merom, bez vulgarnosti. Samo iskreno, kulturno i s dušom.

Kada je upitana ko joj je gost iz snova, kroz osmeh je rekla:

- Čula sam da Haris Džinović voli da kuva. Baš bih volela da probam njegove specijalitete!

Otvoreno govori i o partnerskim odnosima koje je gradila godinama:

- Ja sam 13 godina sa svojim suprugom i bilo je mnogo izazova koje smo, hvala Bogu, uspešno rešili. Zašto? Zato što smo oboje bili opredeljeni da uspemo. Verujem da je to preduslov da bi nešto bilo trajno – ta želja da istrajemo. I kada na papiru saberete dobre i loše strane, shvatite da su dobre vredne truda. Treba mnogo razgovora, strpljenja i volje.

Na pitanje o razlikama koje su im pomogle, dodaje:

- On je mene naučio disciplini i da ne može sve „lako ćemo“, a ja njega da je u redu da se zabavlja, da se smeje, da ne mora sve biti kruto. Da sam bila s nekim ko ništa ne želi da menja, ne znam kako bi to išlo.

Iz perspektive majke i žene koja je prošla mnogo, poručuje ćerkama:

- Ako postoji jedna stvar koju bih volela da moje ćerke nauče – to je da budu samostalne. Da imaju svoj posao, svoj novac, svoje zanimanje. Naravno, neka grade divne odnose sa prijateljima, partnerima, ali nikada ne bih želela da zavise od bilo koga, da moraju da pozajmljuju za život. To im želim – snagu da stoje same.

U ulozi Eninog stalnog saputnika u emisiji je i Bojan Repaja, koji svojim kulinarskim umećem, duhovitošću i šarmom unosi dodatnu svežinu i razigranost. Njihov odnos na ekranu je topao, spontan i zabavan, poput razgovora sa starim prijateljima. Ovo nije samo novi televizijski format, ovo je poziv u topli dom, uz šoljicu kafe, tanjir musake i iskren razgovor. Baš kako i treba – domaćinski. Nikola Babić