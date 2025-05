Dejan Milićević se javno obratio Seki i Ceci: Zajedno smo vojevali mnoge bitke, dizali se kao feniksi i eto sada...

Seka Aleksić gostovala je kod Cece Ražnatović u njenoj veoma popularnoj emisiji "Ceca show" na Blic televiziji. Među brojnim temama o kojima su razgovarale, u jednom momentu Seka je spomenula i fotografa i maga za video spotove Dejana Milićevića.

Poznato je da je upravo Dejan zaslužan za možda i najbolje Sekine i Cecine spotove, koji su obeležili njihove muziček karijere. Ceca je upitala Seku da li je upravo on uticao na njenu promenu na samom početku.

- Deki Milićević je radio prvi i drugi album - rekla je Seka, a Ceca je odmah dodala:

- Ne postoji osoba na estradi da je uspela u karijeri, a da Dejan Milićević negde nije stavio svoj pečat.

- Tako je! Nema. Deki je sjajan! Pretalentovan. Mislim da niko na ovim prostorima nije nas pevačice vizuleno gledao i doživljavao, na kraju i menjao, kao on. Ja kada se setim Ane Bekute, pa i tebe, Ceco, šta je on tu sve radio, to je bila evolucija - zaključila je Seka. Arhiva HELLO!

Veoma brzo oglasio se i Dejan Milićević na svom Instagramu i napisao:

"Kada o tebi dve mega zvezde Ceca Ražnatović i Seka Aleksić ovako lepo govore nema lepšeg osećaja i opravdanja postojanja. Zajedno smo vojevali mnoge bitke, dizali se kao feniksi i eto nas posle 30 godina nikada bolji, lepši i jači. Hvala, drage moje. Čast je poznavati vas i biti deo istorije šou biznisa."

A onda je svakoj od njih posvetio i Instagram stori, gde im je uputio dirljive reči.

"Draga moja Seka Aleksić. Posle toliko godina zajedničkih trenutaka naših karijera univerzum nas je nagradio da odemo lagano na estradni Olimp i gledamo šta se dešava oko nas."

A onada je i Ceci napisao izuzetno snažnu poruku, prepunu iskrenih emocija.

"Ceca zna koliko je cenim, poštujem i volim. Ne postoji dovoljno hvala za ove reči. Ti nikada nisi zaboravila. Hvala ti što poštojiš." Instagram