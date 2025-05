Jelena Karleuša kupila stan, i to u ovom delu grada, kvadrat 7.000 evra

Jelena Karleuša odlučila je da ispuni svoj veliki san i kupi nekretninu u gradu u kom provodi dosta vremena i koji obožava. Kako piše Stars pevačica će uskoro i zvanično postati vlasnica luksuzne nekretnine, i to u Dubaiju. Pošto u Ujedinjene Arapske Emirate odlazi više puta tokom godine,odlučila je da je vreme za jedan stan. I to ne bilo kakav... Miša Obradović za HELLO!

Jelena je prilikom svog poslednjeg boravka u ovoj arapskoj zemlji sa agentom za nekretnine posetila nekoliko lokacija u Dubaiju. Namera joj je bila da odabere onu koja njoj i porodici najviše odgovora. Iako joj je bilo ponuđeno nekoliko stanova, na kraju se odlučila i kaparisala dvosobni stan koji je trenutno u izgradnji i to u Kavali kuli, koja će od sledeće godine biti jedan od novih simbola grada, a nalazi se u neposrednoj blizini Dubai marine. U pitanju je kula od 70 spratova, koja će imati 464 stana različite kvadrature, navodi izvor Kurir Starsa.

Pop diva se odlučila za stan od 130 kvadrata, čija je cena skoro milion evra, što znači da je cena kvadrata tričavih 7.000 evra. Prema planovima, zgrada će u potpunosti biti završena krajem ove ili početkom sledeće godine, a posebno je zanimljivo da će celu kulu i stanove opremiti i dizajnirati "Kavali", koji je jedan od Jeleninih omiljenih brendova još od početka karijere. Ovo je ujedno i prva zgrada na svetu s potpisom čuvene italijanske modne marke.

Između ostalog, svi vlasnici stanova uživaće u jedinstvenom dizajnu, a na ulazu će ih čekati ogroman lobi, poput onih u najeminentnijim hotelima, sa 24-časovnim obezbeđenjem. Iz svakog stana pružaće se fantastičan pogled na najveće turističke atrakcije poput Burdž Kalife, JBR i Marine, a to će biti moguće zbog ogromnih panoramskih prozora. Vlasnici stanova moći će da koriste i teretanu, kafić, klub i restoran. Instagram

Na jednom od spratova nalaziće se i ogroman infiniti bazen, kao i spa-centar, a stan će posedovati i ogromnu terasu s privatnom baštom i džakuzijem. U okviru kompleksa nalaziće se i tereni za sport, bolnica, supermarket i šoping mol, ali i privatna plaža, tako da Jelena, ukoliko ne bude želela, uopšte neće morati da napušta kompleks.

Posebno je zanimljivo da će Jelena Karleuša na raspolaganju imati batlera 24 časa dnevno, kao i rum-servis u apartmanu, poput onog u najluksuznijim hotelima. I sama pop diva više puta je govorila koliko voli da odlazi u Dubai i da joj je plan da se jednog dana skući u tom raju na zemlji.