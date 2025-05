Mina Kostić otkrila dugo čuvanu tajnu: Ispašću najveći lažov, ali nisam usvojena

Mina Kostić na muzičkoj sceni je dugi niz godina. U medijima je, osim o poslu, govorila i o svom nesvakidašnjem životnom putu – poreklu, porodici, usvajanju... Antonio Ahel/ATAImages

Pre 14 godina rodila je ćerku Anastasiju, ali se za njenog oca Igora Kostića nikada nije udala.

Nedavno je otkrila da je u vezi sa muškarcem koji živi u Americi, kao i da razmišlja o proširenju porodice.

Mina Kostić sada je dala intervjuu za Scandal u kojem je iznela neke malo poznate detalje o svom životu, između ostalog i to da joj je bivši partner uzeo sve što je stekla, zbog čega su završili na sudu.

Dugi niz godina pričala je da ju je, budući da je iz siromašne porodice, usvojila žena po imenu Duda, koja joj je sve pružila. Sada je, međutim, priznala da nije bilo baš tako.

- Moram javno da kažem, ovo je premijerno. Mnogo mi je teško. Sad ću da ispadnem najveći lažov, ali nadam se da će me ljudi razumeti. Mene Duda nikada nije usvojila, to je sve nametnuto. Ona je sebi želela da digne cenu, da ljudi misle da je dobar čovek.

Kako je navela, volela ju je kao majku.

- Ja sam maltene moju braću i sestre odgurnula, sve sam nju slepo slušala. Ona mene nije usvojila i nije istina da je to bilo kad sam imala pet godina. Ja jesam išla kod nje, ali tek sa 19 godina sam počela da živim sa njom. Ata Images

Žena za koju je Mina Kostić pričala da ju je usvojila, preminula je, a pevačica sad kaže da o njenom životu ne zna previše.

- Sve sam joj oprostila, Gospod je veliki. Od svega je najbitnije da se mene moji roditelji ipak nisu odrekli, ni braća ni sestre. Vole me. Izvinjavam se svima onima koji sad ovo čuju. Možda će me osuđivati, možda neće. Ja sam nju do kraja gledala. Slepo sam je slušala i verovala joj jer meni je falila ljubav koju nisam imala.

- Nije me ona ništa spasila, ona je samu sebe spasila. Gledala je samo interes, nažalost. Mislim da je htela da sve ono što imam ja, ima i ona.