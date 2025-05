Nikolija i Relja se jedino oko ovoga redovno svađaju, tu nema leka

Nikolija i Relja samo u jednom se stalno raspravljaju, i tu leka nema.

Iako su u srećnom braku dugi niz godina i svoju intimu, pre svega ćerke Reu i Hanu čuvaju daleko od medija, pevačica je gostujući kod Boška Jakovljevića u njegovoj novoj autorskoj emisiji "Spika i prilika", otkrila do sada nepoznate detalje u porodici Jovanović - Popović. Antonio Ahel ATA Images

Boško je upitao Nikoliju oko čega se jedino njih dvoje svađaju.

- Jedino se posvađamo kada je brza vožnja u pitanju. Ne mogu da podnesem brzu vožnju - iskreno je priznala Nikolija i otkrila kako je izgledao prvi susret sa svojim sadašnjim suprugom.

- Emocija između nas dvoje na prvi pogled je bila toliko jaka da nije mogla da se izbegne, to je bilo kao neki šamar sudbine. I meni je drago zbog toga. Volela bih da svako u životu nađe partnera na taj način da lako zna da je to to. Antonio Ahel ATA Images

- Mi se zaista odlično razumemo. Nikolija i ja se nikada nismo posvađali. Možda baš zato što se bavimo istim poslom - rekao je svojevremeno Relja, koji to što Nikolija ne voli brzu vožnju očigledno ne shvata ozbiljno ili mu je verovatno kao većini muškaraca zabavno.