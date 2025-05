U momentima Marijine najveće sreće, desila se Veričina bolest: Majko, izdrži kako znaš

Bolest Verice Šerifović desila se iznenada

Marija Šerifović 2. decembra 2023. godine dobila je sina Maria putem surogat majčinstva, a sve do trenutka dok se dečak nije rodio pevačica je vešto krila od javnosti najlepše moguće vesti.

Iako je nebrojano puta govorila da bi volela da se ostvari u ulozi majke, kada je shvatila da je teži put da ona ostane trudna, odlučila se da u Americi učini sve što je neophodno kako bi dobila svoje dete.

Screenshot Instagram/@serifovic

Put do trudnoće i majčinstva nije bio ni malo lak a sve do sinoć nismo ni mogli da znamo šta se sve preprečilo ka ostvarenju njenog najvećeg cilja - ipak, sada sa ove tačke sve je to moralo da se dogodi, makar Marija tako kaže.

Ono što je za nju u tom momentu bilo najstresnije je svakako bolest Verice Šerifović, odnosno karcinom koji je operisala neposredno pre odlaska u Ameriku kako bi pevačica počela proces surogat majčinstva.

Ona je potom ispričala šta se dešavalo kada je u celu proceduru krenula i kada je trebala da ide na zahvat vađenja jajnih ćelija.

- U februaru mesecu odlazim u Ameriku sa mamom, koja je pre toga imala neku svoju mikro operaciju karcinoma dojke. Ona je u oporavku, ali ide sa mnom. Stižem u Los Anđeles, kreće stimulacija, stigao paket ovoliki, šta da radim sa tolikim lekovima. Ja sam sve to pročitala, sa lekarima, dali su mi instrukcije.

Nije mi bilo dozvoljeno 15 sekundi da promašim tada da dajem sebi terapiju. Budila sam se u 2, u 5 ujutru, moj doktor, koji je vodio trudnoću mog sina je mađioničar. To je čovek koji je porađao od kraljevske porodice u Velikoj Britaniji pa nadalje - priča Marija i nastavlja:

- Sve je to spremno, ja treba da krenem sa injekcijama. Budim se u pet ujutru, ja spavam u sobi, Verica u dnevnom boravku. Trese me neka zima, ja izmerim temperaturu, 39.9. Kažem: "Bože, šta radiš ovo? Šta sad radiš, šta si sad smislio?". Odem da uradim test, imam koronu.

Antonio Ahel ATA Images

Moja Verica ne veruje u koronu, ona je išla po Americi i vikala da me je ubila promaja. Ali to nije moj strah najveći (što imam koronu), moj strah je najveći ona. Zato što je ona gotova, ako dobije koronu, obustavljamo odmah sve, možemo samo da idemo da kupimo parcelu. Ja sam jela šta sam stigla, vitamina pila, gutala, radila sam testove na dva sata. To je, hipotetički, ponedeljak, a sledećeg ponedeljka ja moram da idem na zahvat.

Šerifovićeva je potom ispričala do detalja šta se dalje dešavalo, a ni slutila nije šta će je snaći.

- Počinje meni da bledi test, doktor mi kaže da počnem, ja sam samo rekla: "Bože, pomozi, ubiću se ako budem ovo morala ponovo da radim". Počela sam sa terapijom, budim se sutra ujutru, Verica ima koronu. Ja joj kažem: "Majko, izdrži kako znaš", a pritom žena prošla golgotu, svoj haos.

I u svemu tome, u toj muci, ja se nikada više nisam smejala i bila pozitivnija, vedrija. Sutradan zovem kumu iz Kragujevca koja treba da sleti da bude sa mnom i ona mi kaže da ima koronu. Ja ne znam šta je to, hoću da se ubijem (smeh). Kuma je stigla, nas tri sedimo u stanu sa tri korone.

I sad mene muči da li će mi korona proći do tog prvog ultrazvuka, jer neće da me puste, radiće mi test. U nedelju odlazim u prodavnicu, kupujem sve testove, 15 testova. Guram, brišem, svašta. Gledam, nema, pa palim lampu, da vidim da li je sigurno. Ja sam stimulaciju obavila uz koronu - kazala je Marija.