Bila je favorit za pobedu u Zvezdama Granda, ali je napustila takmičenje zbog bolesti oca, pred odlazak u porodilište otkriva veliku istinu

Verni gledaoci muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” pre tačno deset godina bili su uvereni da će Azra Husarkić trijumfovati u finalu. Mina Dishlenkovich

“Azra Husarkić ima 20 godina i dolazi iz Tuzle. Završila je gimnaziju, a posle toga je upisala Pravni fakultet. Već duže vreme se bavi pevanjem. Obožava druženja i putovanja i svaki slobodan treneutak koristi za to. Sebe opisuje kao komunikativnu, impulsivnu i pravičnu osobu,” glasila je najava za novu muzičku nadu.

Pažnju publike i žirija, privukla je kako atraktivnom pojavom, tako i fantastičnim glasom, a pre svega činjenicom da se opredelila za sevdalinke. A onda je iznenada odustala od daljeg takmičenja.

U intervjuima koje je kasnije davala otkrila je da se povukla zbog bolesti oca i naglasila da se zbog te odluke ne kaje, kao i da bi i danas isto postupila.

- Imala sam veliku podršku Saše Popovića, tim pre što sam tada pevala sevdah. Bila je to velika promena za publiku i za mnoge je to bilo čudno. Mnogo mu je bilo žao kad sam napustila takmičenje, ali sam prvo njega nazvala i rekla mu svoje razloge. Nije me ubeđivao da odustanem od te odluke, ali sam osetila da je zaista hteo da ostanem u tom takmičenju – ispričala je Azra Husarkić. Mina Dishlenkovich

U međuvremenu je stekla fakultetsku diplomu, ali i čvrsto rešila da se vrati na muzičku scenu.

- Kada sam završila fakultet osetila sam da je vreme, da sam spremna da dam svoj maksimum. Nikada ništa nisam radila polovično i zato sam pravila pauze. Htela sam da kad dođe momenat da se posvetim muzici to bude 100 posto, i da u tome istinski uživam – rekla je lepa pevačica, koja je sreću pronašla i na privatnom planu.

Zbog ljubavi se preselila u Mičigen, udala se i uskoro će postati majka. Instagram/azra.husarkic

Svoj prvi album, sa kojeg se izdvojila pesma “Jedan”, Azra Husarkić objavila je u devetom mesecu trudnoće, neposredno uoči odlaska u porodilište.

- Pesma “Jedan” ima previše simbolike za mene, ne samo zato što je prva pesma sa mog prvog albuma, već je obeležila moj život, moju prvu trudnoću i početak neke nove divne priče, koje nisam ni bila svesna u trenutku kada sam je pevala. Nadam se da će ova pesma, kao i celi album, naći put do vaših srca – poručila je Azra. Mina Dishlenkovich Instagram screenshot/azra.husarkic Instagram screenshot/azra.husarkic