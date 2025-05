Sara Jo se preselila, ovo je njena nova adresa

Pevačica Sara Jo prošle godine odlučila je da napravi pauzu u radu, a slobodno vreme iskoristila je da uživa u putovanjima, druženju, ljubavi. Istovremeno, imala je dovoljno vremena i da napravi planove za neke nove projekte koje namerava da realizuje. Luka Stepanović

Na scenu se vratila sa pesmom “Nikad dosta”, koju je snimila sa reperom Bibom.

Neočekivana saradnja dve muzičke sile donela je spoj stilova koji pomera granice – Sara, poznata po neverovatnim transformacijama kroz žanrove i modne izraze, i Biba, simbol sirove energije i autentičnosti, zajedno su doneli hit koji će obeležiti sezonu.

Mlada muzička zvezda već nekoliko godina uživa u ljubavi sa slovenačkim koreografom Žigom Soltarom, a kockice su se složile i na ostalim životnim poljima. Luka Stepanović

Iako se još prošle godine proneo glas da je kupila svoj stan, ona je tek sada potvrdila tu informaciju.

- Kada o nečemu veoma dugo sanjaš, pa se to desi, treba ti vremena da se osvestiš. Divno je kad svoje ljude dovodiš da vide taj tvoj stan i sa njima deliš sreću, mada u tom trenutku postoje zidovi i ništa više. Raduješ se svakom detalju, a podjednako te čine srećnim i lampa i garderober – kazala je Sara Jo u intervjuu za novi broj magazina Story, pa otkrila da još uvek traje opremanje životnog prostora.

- Nedavno je stigla i kuhinja. Prošlo je već ne znam koliko dana, a ja sam se i jutros iznenadila kad sam je pogledala, kao da nije moja. Prostorija je manja, pa smo navikli da u tom delu držimo sve čemu još nismo našli mesto, a sada je odjednom tu kuhinja, lepa, bela. Dušan Petrović

Sara Jovanović rođena je u Rimu, gde je provela prve godine života, a od dolaska u Srbiju sa roditeljima je živela na Novom Beogradu. Na pitanje da li se navikla na Dorćol, odgovorila je:

- To pitaje često čujem, jer oni koji me dobro poznaju znaju da sam vrlo ponosni “paviljonac”. Iza moje zgrade su novobeogradski “Paviljoni”, a levo je već Zemun. Mnogo volim taj deo grada, ali to mi nije smetalo da se brzo naviknem na Dorćol.Poslednjih pet godina sam tu provodila mnogo više vremena nego u svom kraju. Tu sam imala sastanke, tu mi je studio, tu sam držala probe, a u novom kraju je i moja beauty ekipa – zaključila je Sara Jo.