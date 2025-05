Tata je došao da me vidi, otišao kući sa mamom i umro... Sin Dejana Brđovića o najtežem periodu života

Proslavljeni srpski odbojkaš i trener Dejan Brđović iznenada je preminuo 21. decembra 2015. u 49. godini.

Brđović je rođen u Kraljevu 21. februara 1966. godine, bio je kapiten reprezentacije SR Jugoslavije, a za nacionalni tim je odigrao 300 utakmica. Učestvovao je u osvajanju srebrne medalje na Svetskom prvenstvu u Japanu 1998. godine i Evropskom šampionatu u Holandiji 1997. godine, kao i bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Grčkoj 1995. godine. Antonio Ahel/ATA Images

Njegova deca, ćerka Aleksandra i sin Aleksa (31) krenuli su tatinim stopama. U iskrenoj ispovesti da domaće medije Aleksa, danas uspešni odbojkaški trener, priznao je da je smrt oca sve promenila u njihovim životima.

- Porodično smo bili u tržnom centru. Ja sam ostao u gradu, on se vratio kući s majkom. Posle kratkog vremena majka me je pozvala i šokirala. Majka me je pozvala i uznemireno mi saopštila da je tati pozlilo. Dok sam dotrčao do kuće, on je umro. Zatekao sam Hitnu pomoć, koja je samo konstatovala smrt - vidno jak i stabilan za Kurir je tada izjavio Aleksa.

Iako je odmah dobio slobodne dane od selektora Nikole Grbića Aleksa, tada uspešni odbojkaš, se samo dan posle očeve sahrane odazvao pozivu u reprezentaciju.

- Ništa nije nagoveštavalo njegovu smrt. Izašli smo porodično, popili piće i prošetali se. Ja sam ostao s društvom u gradu, a on se vratio kući s majkom. Posle kratkog vremena majka me je pozvala da dođem kući. Bio je to šok. Dok sam došao, on je već umro. Bilo je to u ponedeljak po podne - trezveno je govorio Aleksa Brđović i odmah demantovao da je njegov otac imao rak.

- Nije imao rak kao što su neki mediji objavili. Operisao je čir na želucu, ali ništa nije slutilo da će stradati. U nedelju je doputovao iz Poljske kako bi me video, pošto sam ja zbog reprezentacije istog dana stigao iz Rusije u Beograd. Ništa nije slutilo da će dan kasnije umreti. Za sve je ovo veliki šok, ali život ide dalje. Svestan sam da moram da budem jak - ispričao je Aleksa Brđović za Kurir.

Oni koji su voleli sjajnog odbojkaša, sećaju se da je tokom utakmica u Atlanti 1996. godine prošlazio i kroz pravi porodični pakao, jer mu je drugi sin bio teško bolestan.

- Iako je bio sa nama u Atlanti, Dejan Brđović je mislima bio u Srbiji, gde mu je bio teško bolestan sin. Ta osećanja ne mogu da se objasne. Mada smo pokušali da utičemo da što manje misli na te stvari, jednostavno nije moglo. Kasnije se to tragično i završilo - rekao je Slobodan Kovač za portal Odbojka pre nekoliko godina.

Vest da je Dejan Brđović tada izgubio drugog sina, načisto je porazila čitavu naciju.