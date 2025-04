Marija Šerifović zaprosila Jovanu Pajić

Godinama unazad spekuliše se o odnosu Marije Šerifović i Jovane Pajić pa se neretko navodilo da je pobednica Evrovizije razlog koleginičinog razvoda od Saleta Cvetkovića.

Iako su one to nebrojano mnogo puta demantovale navodeći da su isključivo najbolje prijateljice, i dan danas se provlači tema njihovog izuzetno bliskog druženja.

Antonio Ahel / M.M. ATA Images

One su gostovale zajedno uz još jednu prijateljicu Jovanu Mišković kod Ivana Ivanovića u emisiji a sudeći po tizeru, biće sjajan šou program u petak uveče.

Upravo tada je Marija Šerifović zaprosila uživo u emisiji, pred kamerama pevačicu i koleginicu Jovanu Pajić, na oduševljenje svih.



- Pre toga 5. maja venčanje - rekao je šaljivo voditelj, a Marija je u tom momentu stavljala prsten Jovani Pajić i ponavljala:

- I, do.

Često se nameću i pitanja koja se tiču odnosa Marije Šerifović i Jovane Pajić, a pevačica je jednom prilikom otkrila da su jedna drugoj velika podrška.

- Sa Marijom se družim više od 15 godina. I letujem, i zimujem, i dolazim kod nje, i ona dolazi kod mene, ona zna moju deca odrođenja, evo sad ja njenog sina. Nikad nikome nije bilo tada zanimljivo. Blic TV printscreen

I niko to nije dovodio u taj kontekst. I odjednom, promenom mog statusa se to dovodi u pitanje. Na kraju krajeva, i da je to istina, pa da li ću ja sad stvarno sesti pored nekog i reći: “Da, tačno je”.

Shvatila sam da šta god da kažem, to neće biti dovoljno, jer se mojim odgovorom neće zadovoljiti ničija znatiželja.

Pustim da svako misli ko što hoće, rekla je Jovana, a na pitanje da li to znači, da Mariju ne smeju da pitaju o njihovom odnosu, ona je rekla tada.