Bože daj mi snage: Marija Šerifović zbog Jovane Pajić završila na infuziji

Marija Šerifović i Jovana Pajić odavno su postale nerazdvojne prijateljice. Njihova bliskost u javnosti je pokrenula glasine da između pevačica postoji i “nešto više”. Instagram

- U početku mi je to smetalo, kasnije smo od toga pravile šale. Šta da radimo. Ja se sa njom družim 15 godina. Nikada to nikome nije padalo na pamet svih ovih godina. Tek kada sam se razvela, to je postalo tema – rekla je nedavno Jovana.

Iako nerado priča o privatnom životu, priznala je da su joj prijateljice, među kojima je bila i Marija Šerifović, pomogle da lakše prebrodi razvod.

- Nisam ostala u stanu nego sam se iselila. Bukvalno imam rupu u sećanju kada je reč o tom trenutku. Moje prijateljice su završile pola posla. Našle mi stan, bez mnogo pitanja. Bilo mi je važno samo da imam prostoriju u koju ću ući, bravu i ključ – pričala je Jovana Pajić, koja je sa decom otišla u podstanare. Vladimir Nićiforović

Posle duže pauze, nedavno se vratila na muzičku scenu sa pesmom “Ludilo moje”, koja je preko noći postala hit.

U tome ju je, kao i u svemu što radi, podršku pružila Marija Šerifović. U emisijama u kojima je gostovala, pop zvezda nije krila da već duže vreme nagovara Jovanu da nastavi sa karijerom i da snimi nove pesme.

Po svemu sudeći, na kraju i uspela u svojoj nameri.

“Zvanično su krenule pripreme za novu pesmu Jovane Pajić. Bože, daj mi snage i mudrosti,” napisala je pop zvezda u objavi na Instagramu, uz fotografiju na kojoj se vidi kako prima infuziju. Instagram

S obzirom da se njena prijateljica svemu od srca nasmejala, reklo bi se da je sa Marijinim zdravljem sve u najboljem redu, a da je posredi šala.







“O bože, kakav spoj,” “To će biti baš dobro”, “Bilo bi lepo da snimite duet”, samo su neki od komentara koji su ubrzo usledili.