Saši Joksimoviću otkrivena bolest kojoj nijedan lek ne pomaže

Bolest Saše Joksimovića u njegovom životu prisutna je od najranijeg detinjstva iako retko ko ko ga poznaje zna da ima ozbiljnih zdravstvenih problema.

Glumac se još od osnovne škole bori sa bolom u želucu, prošao je mnoga ispitivanja i u više navrata se podvrgao gastroskopiji. Antonio Ahel/ATAImages

Saša Joksimović ovaj problem i dan-danas nije rešio, a o svemu tome govorio je gostujući u emisiji „RTS Ordinacija“.

- Evo sad u ovom trenutku imam bol u želucu. Ja kad ustanem ujutru mene boli želudac. To je bol, nelagodnost. Tupo unutra. Nijedan lek mi ne pomaže. I sad bilo koji lek da popijem, meni ne pomaže. Ja čak dođem u situaciju da odem na infuziju, da mi stave koktel lekova gde me to umiri.

Kada dođe ta žuta minuta moja. I to traje 15, 20 dana. Neko kaže to ti je od promene vremena.. Ja ne znam... Od srednje škole muku mučim s tim. Ja sam gutao sondu, poslednje gutanje sonde kada je bilo profesor jedan je rekao:“Dođite da vidite ovo čudo. Ovo nisam video zadnjih 20 godina.“

Joksimović je potom opisao kako mu je doktor objasnio da izgleda njegov želudac.

- Kao lubenica. Sva sluz, kao krv se spušta niz želudac i ustanovili su mi upalu donjeg dela jednjaka i gastritis - ispričao je glumac koji i dalje nije rešio ovaj zdravstveni problem. Amir Hamzagic/ATA Images

Ipak, bolest Saše Joksimovića ne ostavlja trajne posledice te potpuno normalno funkcioniše na svakodnevnom nivou.

Supruga Nevena mu je kao i za sve u životu, pa tako i kroz zdravstvenu bitku najveća podrška te veoma dobro zna šta njen suprug sme da jede i u kojoj količini a da mu ne bude loše nakon obroka.