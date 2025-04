Jeste li znali da je ona rođena sestra Milana Vasića? Udata je za proslavljenog fudbalera FOTO

Sve nas je iznenadila vest da se Milan Vasić u najvećoj tajnosti oženio tokom jučerašnjeg dana dugogodišnjom izabranicom Majom Ilijevski.

Poznato je da je popularni glumac izuzetno vezan za primarnu porodicu, a malo ko zna da je sestra Milana Vasića supruga uspešnog fudbalera. Amir Hamzagic/ATAImages

Dramski umetnik jednom prilikom na svom Instagram profilu podelio je fotografiju sa sestrama, a mnogi kažu da je njihova sličnost neverovatna.

Inače, Milanova mlađa sestra Milena udala se pre 12 godina za fudbalera Milana Ilića koji igra za jedan klub u Portugaliji. Najpre su se venčali u manastiru, a potom je proslava upriličena u jednom kragujevačkom restoranu.

- Prelepo sam se proveo, svirao je "Tropiko bend“, a i ja sam otpevao nekoliko pesama pred kraj slavlja. Mladencima sam dao novac umesto poklona.Posle venčanja, moja rođena sestra i njen suprug otputovali su u Portugaliju, gde on igra fudbal, pa im je to kao medeni mesec. Inače, moja sestra je promenila prezime i uzela je suprugovo, sada se preziva Ilić – ispričao je tada glumac.

Podsećanja radi, glumac je na svom Instagram profilu obelodanio je da se oženio.

Milan Vasić o svom privatnom životu i sada već supruzi nije pričao u javnosti, a u pitanju je lepotica po imenu Maja, prenose domaći mediji. Na njenim društvenim mrežama vidi se da Maja igra u Nacionalnom asamblu "Kolo", da je pohađala baletsku školu, odsek za narodnu igru i tradicionalno pevanje. Instagram

Inače, Milan je do juče važio za jednog od najpoželjnijih neženja sa javne scene, a pre nego što se oženio rekao je da bi voleo da ima porodicu i suprugu, ali da ništa ne sili, i da je sve prepustio Bogu.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne... Ja bih voleo da se oženim i da imam decu, ali ne mogu ja sad na silu. Drugari mi kažu pravi dete, pa kako da pravim dete, pa nije kao napraviš dete i to je to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je on u emisiji "Exkluziv NIGHT".