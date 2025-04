Voleli su se i planirali brak, NJOJ je Srđan Mobi dik posvetio svoj najveći hit: Živeli smo zajedno

Srđan Čolić nekadašnji frontmen grupe "Mobi dik" danas ima dvoje dece, Stribor i Minja obožavaju tatin posao i veoma često borave svi zajedno i studiju. U prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka grupa „Mobi dik“ bila je jedna od najpopularnijih na ovdašnjoj muzičkoj sceni. Osnivač je bio Srđan, a do 1998. sa njim je nastupala Ana Stanić, koja je otpevala neke od najlepših pesama: „Nostalgija“, „Zar nije te stid“, „Padrino“...

Veliki uspeh benda pratila su i nagađanja da li su Srđan i Ana u emotivnoj vezi. Iako glavni akteri to nisu želeli da priznaju, bila je javna tajna da ih, osim poslovnog, vežu i romantična osećanja. Marija Mlađen/ATAImages

Isti scenario ponovio se i kada je posle Aninog odlaska u grupu došla Aleksandra Perović.

arhiva HELLO!

Mnogo godina kasnije Srđan Čolić je priznao:

‒ Bio sam u vezi i sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece. Instagram printscreen

Međutim, svoj najveći hit, pesmu "Kralj kokaina", Srđan Čolić nije posvetio ni Ani, ni Aleksandri.

- Ja sam praktično ulcinjski zet. Živeo sam sa jednom prelepom i predobrom devojkom, Ulcinjkom, u Beogradu, praktično smo u braku bili, od moje 19 do 23 godine. Kada smo se razišli ja saznam da je ona bila u šemi sa jednim od većih dilera nedozvoljenih supstanci.

To je za mene bio šok. Tad sam i napisao tu pesmu. To je ozbiljna ljubavna pesma. Napisao sam pesmu, jer sam se plašio da i ona ne krene nekim lošim smerom - ispričao je Srđan gostujući u podkastu za TVE Montenegro.