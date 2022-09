Zameriće mu! Posle toliko godina Srđan Mobi dik priznaje: Bili smo u vezi, to smo krili i pravili se blesavi

Srđan Čolić nikada nije želeo da krije istinu

U prvoj polovini devedesetih godina prošlog veka grupa „Mobi dik“ bila je jedna od najpopularnijih na ovdašnjoj muzičkoj sceni. Osnivač je bio Srđan Čolić, a do 1998. sa njim je nastupala Ana Stanić, koja je otpevala neke od najlepših pesama: „Nostalgija“, „Zar nije te stid“, „Padrino“...

Dušan Milenković

Veliki uspeh benda pratila su i nagađanja da li su Srđan i Ana u emotivnoj vezi. Iako glavni akteri to nisu želeli da priznaju, bila je javna tajna da ih, osim poslovnog, vežu i romantična osećanja.

Isti scenario ponovio se i kada je posle Aninog odlaska u grupu došla Aleksandra Perović.

Mnogo godina kasnije Srđan Čolić je priznao:

‒ Bio sam u vezi i sa Anom i sa Aleksandrom i ovo je prvi put da to javno kažem. Bili smo momak i devojka i to smo krili i pravili se blesavi. To je bilo ozbiljno, jer sam voleo i jednu i drugu, a danas obožavam svoju ženu, koja je majka moje divne dece.

Kada je 2011. pravio koncert u „Sava-centru“, Srđan je pozvao obe pevačice, ali je Ana odbila učešće, jasno stavljajući do znanja da se nisu rastali u dobrim odnosima.