Eminem postao deda, ime dečaka šokiralo svet

Eminem postao deda! Njegova ćerka Hejli podelila je prvu fotografiju svog sina koji na sebi ima svetloplavi džemper sa kapuljačom.

Dečak je pozirao ispred znaka na kojem je pisalo: "Elliot Marshall McClintock 03.14.25", otkrivajući da je ćerka slavnog repera dala srednje ime dečaku po svom ocu, čije je pravo ime Maršal Meters. Dečak je, što se može zaključiti iz objave njegove majke, došao na svet 14. marta. Photo by Leon Bennett/Getty Images

Tokom poslednje epizode podcasta "Just a Little Shadi", pre nego što će se poroditi, novopečena mama iskreno je govorila o tome koliko je uzbuđena što će konačno dočekati sina sa svojim mužem, šaleći se da je njen sin njen "gost podcasta iz snova"

- Tako je čudno razmišljati o roditeljstvu. Ne mogu ni da zamislim - rekla je Eminemova mezimica i dodala:

- Moram da upoznam ovo biće koje sam stvorila. Pitam se, kako će izgledati? Pitam se, kakva će biti njegova ličnost? Čudno je, ali super uzbudljivo.

Iako je trudnoću uglavnom držala u tajnosti, ona i njen suprug podelili su nekoliko informacija dok je Hejli bila u drugom stanju, uključujući i to kako izgleda vrtić njihove buduće bebe u oktobru 2024. godine. U to vreme, otkrili su da očekuju dečaka u epizodi "Just a Little Shadi", koju je Hejli nazvala svojom "omiljenom epizodom" iz prošle sezone.

Tokom podkasta, Hejli je podigla balon i najavila pol bebe dok su oko nje prštale plave konfete.

- Kada smo saznali, Evan je prokomentarisao: 'On će ići na golf sa mnom. Imam malog prijatelja - rekla je Eminemova ćerka.

Reper je takođe otkrio da je uzbuđen što će postati deda. U oktobru 2024. godine, Eminem je objavio dirljiv muzički spot za svoju pesmu "Temporary", koji je sadržavao desetine starih kućnih video snimaka njegove ćerke. Pred kraj videa, ponosni tata podelio je video snimak svoje ćerke koja mu je otkrila da očekuje svoju prvu bebu sa suprugom.

Influenserka i podkasterka predala je svom ocu plavi fudbalski dres na kojem je pisalo "Deda" i broj 1, kao i sliku sa ultrazvuka. Eminem se rasplakao kad je saznao ovu prelepu vest.

Da podsetimo, Eminem je postao otac 2001. godine. Tad je otkrio da je dolazak ćerke u njegov život bio "pravi poziv na buđenje" za njega.

- Naterala me je da napravim nešto od svog života i pokušam 10 kvadriliona puta teže stvari nego ranije. Sve što sada radim je za Hejli... Novac, to je za njen koledž - rekao je tada ponosni tata, a sada, sigurni smo, jednako ponosni deda.