Val Kilmer Anđelinu nikada nije prežalio, slomila mu je srce kada je otišla sa Bredom Pitom

Val Kilmer izgubio je bitku sa upalom pluća u 65. godini života. Njegova sestra Mercedis potvrdila je najcrnje vesti. Photo by Evan Agostini/Getty Images

Val Kilmer osim po sjajnoj glumi, bio je poznat i po veoma burnom ljubavnom životu. Između ostalog ljubio je pevačicu Šer, kao i glumicu Anđelinu Džoli, koju je upoznao na snimanju drame "Aleksandar Veliki" 2004. godine. U svojim memoarima otkrio je da je bio toliko zaljubljen da je"'jedva čekao da poljubi Anđu, da kupi avion i da na njegovom repu duginim sjajem ispiše V+J".

Pročitajte Preminuo Val Kilmer

- Spasila me, spasila me od inferna ledene samoće... Spasio me anđeo, najveći od svih - Anđelina. Kad me ljudi pitaju kakva je ona, uvek im kažem da je poput drugih žena i drugih zvezda, ali još puno više. Anđelina je još lepša, još mudrija, još tragičnija, još čarobnija. Prizemnija je od drugih - napisao je Kilmer u svojim memoarima.

- Je li vredelo? Da. Uvek vredi upoznati ljude koji zahtevaju nedelje truda da bi ih uopšte počeo razumevati - napisao je Val u svojoj knjizi "I’m Your Huckleberry". Photo by Stephen Shugerman/Getty Images

Iako njihova romansa nije prerasla u dugoročnu vezu jer se Anđelina ubrzo zaljubila u Breda Pita na snimanju filma "Gospodin i gospođa Smit"', Kilmer je o njoj uvek govorio s divljenjem, nazivajući je jednom od najizvanrednijih osoba koje je upoznao.

Posle Anđeline, Val Kilmer je godinama vodio usamljenički život.

- Nisam imao ozbiljnu devojku barem dve decenije. Zaboravio sam kako je to kad je čovek u vezi - rekao je glumac, zvezda filmova "Top Gun" i "Vrućina" 2020. godine. Photo by Kevin Winter/Getty Images