Naša ljubav bila je primer: Sahranjen brat Viki Miljković, potresne scene sa groblja u Nišu

Sahranjen brat Viki Miljković, na Gradskom groblju u Nišu

Vest o smrti brata pevačice Viki Miljković potresla je javnost. Danas je u Nišu održana komemoracija, a zatim i sahrana Vladice Miljkovića koji je preminuo u 47. godini u bolnici. Radule Perisic/ATAImages

Tokom održane komemoracije pevačica Viki Miljković nije mogla da obuzda emocije, govoreći o svom voljenom bratu.

- Ne znam odakle da počnem... Baš kao što je Zoki rekao, Vladica je znao da nas sve nasmeje. Među nama su mnogi njegovi prijatelji, koji sada nisu u stanju da govore jer su danima u suzama. Svake godine su na njegovoj slavi bili isti ljudi, njegovi najbliži saradnici, koji su mu ostali verni do poslednjeg dana. Nikada nisam imala teži zadatak. Ne znam šta da kažem, niti kako da napišem. Obratiću se svom bratu Vladici – rekla je Viki, kroz suze, a zatim nastavila:

- Mislila sam da ovaj dan nikada neće doći. Verovala sam da ćeš pobediti. Niko nije spreman za ovakve stvari. Naša ljubav bila je primer ljubavi i podrške između brata i sestre. Vladice, ti si celog mog života bio moj mlađi brat. Nikada nisam mogla da zamislim da ću pisati ovakve reči. Dok sam ovo pisala, suze su me gušile, nisam znala šta da napišem. Svi govore da će proći... Radule Perisic/ATA Images

- Kada ostanem sama, znam koliko me sve boli. Ali onda sve to preraste u osmeh i uspomene. Sinoć smo sedili za stolom, pričali i pričali... I dok ovo čitam, suze brišu svaki red. Ipak, brišem ih i pišem dalje. Jer, to je život – kroz suze je rekla Viki.

Nakon komemoracije, porodica i prijatelji su se uputili na Novo groblje u Nišu, gde je obavljeno opelo, a potom je obavljen čin sahrene.

Na sahrani su prisustvovali brojni prijatelji i kolege Vladice Miljkovića, a tu su bile i kume Viki Miljković – Sanja Đorđević i Ceca, te mnogi drugi poznati izvođači sa estrade. Dragan Tašković Taške sve vreme bio je uz svoju suprugu, pevačicu Viki Miljković, koja nija uspela da sakrije tugu zbog gubitka prerano preminulog brata, Vladice Miljkovića. Radule Perisic/ATAImages Radule Perisic/ATAImages