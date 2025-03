Andrija u suzama: Umrla su mi oba roditelja, na sahrani Miše Janketića prilazi mi čovek, gleda me pravo u oči

Andrija Milošević smrt roditelja veoma je pogodila i porazila kao čoveka. Prošlo je 12 godina otkako je Andrija izgubio oca Peka Miloševića. Peko je preminuo u Crnoj Gori, a iza sebe ostavio je dvojicu sinova, Andriju i njegovog brata Velibora. Antonio Anhel / Ata images

- Moj otac nije mnogo bio sa nama u kući, nismo mnogo komunicirali i pričali, iako je bio sjajan tip, domaćin, ali ono što pamtim od njega je to kada mi je rekao: "Ne smeš uzeti slamsku sa tuđe livade". To je toliko bilo višeslojno i značajno za moj karakter. Kad je umro, na sahrani nisam plakao, bio sam vrlo staložen i miran - kazao je svojevremeno Milošević u emisiji "Lavovske priče" i dodao:

- Prošlo je tri meseca, gledao sam neki film o čoveku koji umire od raka, tu je i njegova porodica i krenuo sam da ridam. Plakao sam dobrih 45 minuta, koliko je film posle trajao, a negde na pola shvatio sam da plačem zbog oca.

Inače, Andrija je doživeo još jedan veliki gubitak pre nešto više od pet godina kada mu je preminula majka Vera u 64. godini. Njena smrt ga je načisto dotukla. Antonio Ahel/ATAImages

- Umrli su mi i otac i majka. Teško sam to podneo. I sada mi je jako teško što mnoge stvari sa njima nisam uradio - sa suzama u očima priznao je Andrija u najnovijem podkastu.

Glumac je ispričao jedan veoma zanimljiv događaj koji mu je dogodio. Naime, on smatra da mu se otac s vremena na vreme "javi" kroz neke ljude ili situacije. Barem, on duboko u to veruje.

- Jedno pet šet godina, ni traga ni glasa od njega. Svako malo ja pomislim tako "što mi se ne javlja ovaj čovek", gde je zalutao, a moj otac je voleo tako da inače luta u životu. Svirao je mandolinu, recitovao fanstastično, a završio je Pedagošku akademiju...

I bila je sahrana Miši Janketiću. I priđe meni tada jedan čovek i pita me" Da li si ti sin Peka Miloševića?", ja sav srećan kažem da jesam. Čovek mi kaže "Ja sam Pekov najbolji drug i doma studentskog, sada živim u Americi. Lepši je od tebe bio", i čovek ode! A ja presrećan, eto tačno se to moj otac javio, takav je on bio - ispričao je vidno emotivan i dan-danas ranjiv divni Andrija Milošević na spomen roditelja.

Poslušajte i sami: