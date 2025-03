Goca sa knedlom u grlu: Una Šabanu stalno pali sveću u crkvi, najviše liči na njega

Sinoć je Marija Šerifović održala peti u nizu koncerata u centru "Sava" i zakazala još dva druženja sa publikom za 8., odnosno 9. maj.

U prvom redu bodrila ju je Gordana Šaulić, Šabanova udovica sa prijateljem i PR-om njenog supruga Goranom Jovanovićem. Nemanja Dedović

Goca je otkrila da pop zvezdu zna od detinjstva i da se svim njenim uspesima raduje kao uspesima njenih najmilijih:

- Marija je deo moje porodice, znam je kao dete, to je dugogodišnje prijateljstvo. Ona pomera granice, mislim da je za nju nebo granica. Drago mi je što je ostvarila ovoliki uspeh - rekla je Goca i otkrila koliko je Mariju majčinstvo promenilo.

- Marija je uvek ista. Ona nosi to neko dete u sebi. Sada i ona ima dete i to je sve dobilo neku drugu dimenziju. Sve ono što oplemenjuje jednu ženu, posebno mi je drago da je ostvarila to što je želela.

Mario je sladak, presladak. Promenila se u odnosu prema životu, o razmišljanju. To malo biće kada dođe u život, to je velika odgovornost, to menja sve - rekla nam je Goca, koja se potom prisetila kako se osećala kada je dobila unučiće.

- Ja sam jako rano postala dete, tako da mi je unuče bilo kao četvrto dete. Žao mi je što Šaban nije doživeo Mihajlovu decu i Lukinu svadbu i njegovu decu. Antonio Ahel/ATAImages

Svi unuci znaju ko je deda, svi mu puštamo i pesme i intervjue. Oni svi znaju da je on deda i u tome prednjači najviše Manja, ćerka našeg sina Mihaila. Ona mu pali sveću svaki put kada idemo u crkvu iako ima dve godine. Una najviše liči na Šabana - zaključila je ona.

Unuka Šabana Šaulića iako ima tek dve godine očigledno je već svesna da je njen deda bio poseban i legendaran, a mama i tata je od najranijih dana uče pravim vrednostima te nema sumnje da će Manja biti predivno dete i kasnije devojka.