Boba otkrio kako će se zvati Aleksandrina i Filipova ćerka

Porodica Živojinović pre nekoliko dana okupila je prijatelje, kolege i saradnike a povod je bio novi proizvod iz njihove vinarije.

Suprug Lepe Brene, Slobodan Boba Živojinović je poštovalac i ljubitelj vina. Pre dve večeri je, u jednom zemunskom restoranu okupio saradnike i prijatelje. Ivan Vučićević

Ovo je prvo Bobino pojavljivanje u javnosti nakon sahrane Saše Popovića, koji je 6. marta sahranjen na Bežanijskom groblju, a bio je blizak prijatelj i dugogodišnji saradnik porodice Živojinović.

Vidno raspoložen i nasmejan pozdravio je sve pripadnike sedme sile zahvalivši im što su došli da uveličaju njegov događaj gde je prvo i glavno pitanje bilo - gde je snaja, Aleksandra Prijović?

Proslavljeni teniser otkrio je da je pevačica zaslužila da odmara kod kuće pošto je doživela veliki emotivni stres kada je saznala da je direktor "Grand" produkcije preminuo.

Dodao je da su ponosni roditelji tek pre nekoliko dana i zvanično saznali pol bebe i da će se Aleksandri ostvariti najveća želja da drugo dete bude devojčica.

- Mi smo to saznali pre par dana, a izgleda da ste vi novinari to znali pre nas i pre Aleksandre i Filipa. Svi smo o tome pričali i želja nam je bila i hvala Bogu, ta želja nam se i ostvarila. Jedva čekamo, Aleksandra je nešto bolešljiva pa zbog ovih svih epidemija, bolesti i svega bolje je bilo da ostane kod kuće i da se sačuva a biće dana za slavlje. Ne znam kako će se zvati beba, možda će se zvati Aleksandra, ali to je na njima da odluče - rekao je Brenin muž sa osmehom na licu. Antonio Ahel/ATA Images

Iako nije potvrdio koje će ime Prijine ćerke biti, jasno je da će se roditelji potruditi da izaberu baš ono koje bebi bude savršeno pristajalo.