Aco Pejović iznenadio odlukom, ovaj porok stvarao mu je velike probleme

Pevač Aco Pejović pojavio se na događaju koji je sinoć organizovala porodica Živojinović. Boba Živojinović okupio je prijatelje i poslovne saradnike, a sve su ispratile i kolege njegove supruge, Lepe Brene.

U razgovoru sa okupljenim medijima saznalo se da je pevač Aco Pejović pobedio veliki porok, a kum Aleksandre Prijović nije krio o čemu se radi. Ivan Vučićević

Iako mu na karijeri mogu pozavideti mnogo veća imena u svetu zabave i domaće estrade, ali svoj najveći uspeh Pejović je ostvario daleko od estrade.

Podsetimo, popularni pevač je otac je tri prelepe ćerke, Magdalene, Marije i Ive, uspeo je da oženi Biljanu, devojku koju je u mladosti prvu zavoleo, sačuvao brak kroz decenije pune izazove...

Pejović je ranije ispričao da su se njegova supruga, univerzitetska profesorka, i on upoznali vrlo mladi, dok je on pokušavao da nađe svoje mesto među muzičarima na estradi, a ona bila tek maturantkinja. Boško Karanović

- Imao sam više sreće nego pameti. Ja sam do te godine prošao mnogo toga, što možda moja generacija u to vreme nije. Putovao sam, nagledao se svega i svačega i onda sam u tim godinama poželeo da imam nešto pored sebe, nekoga ko će da me voli – rekao je Pejović ranije.

Kako je pevač objasnio sinoć, preko meseca dana ne konzumira alkohol. Na pitanje novinara, šta je razlog tome, Aco je objasnio:

- Danas je 49. dan da ne pijem, nema razloga što ne pijem, samo eto malo da se pročistim. Jednom godišnje imam to čišćenje. Obećao sam da žestinu neću sto dana, ovo laganije mogu - rekao je pevač, dodajući kroz šalu da je oko četrdeset godina zaredom u pripitom stanju.

- Alkohol volim u kafani ne mogu da zamislim provod bez pića. Ne mislim da se opijam, ali poneka čašica, prija kako ne – pojasnio je Pejović, piše Puls online.